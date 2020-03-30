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Російська біатлоністка заразилася коронавірусом

Сьогодні 18:10 1059 0
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Російська біатлоністка заразилася коронавірусом
#коронавірус

Джерело - Р-Спорт.

Російська біатлоніста Анастасія Халіулліна заразилася коронавірусом після повернення з Австрії.

Про це заявив президент Союзу біатлоністів Росії Володимир Драчов.

"Нам сказали, що тест в Анастасії дав позитивний результат. Я розмовляв з Настею, вона каже, що хвороба пройшла, симптомів немає. Швидше за все, вся хвороба, яка проходила протягом 3-4 днів, у неї пройшла вдома.

Була нежить, кашель, температура. Зараз вже залишкові явища. По суті, вона одужала ще вдома. Повторюся, чекаємо остаточну інформацію, в тому числі від лікарів", - сказав Драчов.

21-річна Халіулліна поки не дебютувала на рівні Кубка світу, виступаючи на юніорському Кубку IBU.

Раніше, біатлоністка збірної України може завершити кар'єру.

Нагадаємо, Бринзак назвав кандидатуру на посаду головного тренера.

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