Російська біатлоністка заразилася коронавірусом

Джерело - Р-Спорт.
Російська біатлоніста Анастасія Халіулліна заразилася коронавірусом після повернення з Австрії.
Про це заявив президент Союзу біатлоністів Росії Володимир Драчов.
"Нам сказали, що тест в Анастасії дав позитивний результат. Я розмовляв з Настею, вона каже, що хвороба пройшла, симптомів немає. Швидше за все, вся хвороба, яка проходила протягом 3-4 днів, у неї пройшла вдома.
Була нежить, кашель, температура. Зараз вже залишкові явища. По суті, вона одужала ще вдома. Повторюся, чекаємо остаточну інформацію, в тому числі від лікарів", - сказав Драчов.
21-річна Халіулліна поки не дебютувала на рівні Кубка світу, виступаючи на юніорському Кубку IBU.
Раніше, біатлоністка збірної України може завершити кар'єру.
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