Беленюк пообіцяв Підручному допомогти з квартирою

Олімпійський призер і чемпіон світу з греко-римської боротьби та депутат Верховної Ради Жан Беленюк пообіцяв біатлоністу Дмитру Підручному допомогти у побутовому плані.

Про це він заявив на нагородженні лауреатів Всеукраїнської церемонії Герої спортивного року-2019.

"Якщо ми зможемо донести про цю проблему, то при підтримці і міністра молоді і спорту, і президента, і мера Тернополя, нам вдасться.

Хотілося б, щоб про таке не доводилося говорити і домагатися подібних речей кожен раз, а це стало традицією. Після кожної перемоги наших спортсменів на світових або континентальних першостях, вони отримували такі от подарунки. Підручний, я знаю, це потрібно. У нього не так давно народилася друга дитина, а вони все ще живуть з батьками. я подібну ситуацію пережив і сам, а тому мені хочеться допомогти йому. Я ще не знайомий з мером Тернополя, але впевнений, що познайомлюся з ним і він допоможе в цьому питанні", - сказав Беленюк.