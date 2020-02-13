Чемпіонат світу. Змішана естафета: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)

У перший змагальний день чемпіонату світу з біатлону 2020 відбудеться змішана естафета.

Гонка відбудеться 13 лютого. Початок о 15:45 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн змішаноі естафети наживо дивіться на нашому сайті.

Також на нашому сайті можна дивитися онлайн усіх гонок у прямому ефірі повному обсязі.

Нагадаємо, тренери збірної України назвали склад на змішану естафету. З повним складом збірної України можна ознайомитися за посиланням.