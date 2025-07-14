Ісенко: У Ворсклі завжди було комфортно та затишно, як удома

Український голкіпер Павло Ісенко, який перейшов у румунську Університатя Крайова, попрощався зі своїм рідним клубом, Ворсклою.

Відповідний пост 21-річний воротар написав на своїй сторінці в Instagram.

"Рідний ФК Ворскла та рідна Полтаво! Я прийшов сюди ще дитиною, але з кожним роком розвивався і ставав сильнішим – як гравець і як людина. Хочу подякувати тобі за все, а також усім, хто тут працював і допомагав рости та ставати кращим: тренерам, які вчили, підказували, переживали. Кожен із вас зробив свій внесок у моє становлення не тільки як футболіста, а й як особистості. Дякую персоналу і всім працівникам!

Велике спасибі вам, уболівальники! Як би там не було, ви завжди підтримували нас – і після перемог, і після поразок, разом раділи тріумфам, разом проходили через важкі моменти. Також хочу подякувати близьким і рідним людям, які завжди були поруч і допомагали не тільки підтримкою, а й у всьому іншому.

Окреме спасибі нашому найкращому колективу – де завжди було комфортно та затишно, як удома. Де кожен підтримував і допомагав, де б це не було – у житті чи на полі. Це був незабутній шлях, і я дуже радий, що пройшов його саме з вами! Ворскла – у серці назавжди!", – написав Ісенко.