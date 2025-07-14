Відома українська фехтувальниця Олена Кравацька пропустить чемпіонат світу-2025 через важку хворобу матері.

Про це олімпійська чемпіонка Парижу в командному турнірі повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Зараз у моєму житті непростий період. Моя мама згасає. Повільно. Болісно. Це рак. Це вже третій рецидив. І зараз вона потребує догляду, як дитина - цілодобово, з усією ніжністю і любов'ю. Я бачу, як її стає менше. Фізично, емоційно.

У цей же час я мала б готуватися до чемпіонату світу. І це рішення – не їхати – стало одним із найболючіших. Тому що фехтування - це не просто спорт. Це частина мене. Це моє повітря. Моє "я". І сказати "ні" в такий момент – було дуже важко. Але я сказала.

Незважаючи на все – я щаслива. Незважаючи на втому я люблю. Попри біль я є. І це вже багато. Якщо ви зараз у чомусь схожому – я з вами. Ви не самі. Ви витримаєте. І ви вже герої", – заявила Кравацька.