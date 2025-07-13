14-річна Бєлінська не змогла стати переможницею Вімблдону у своїй віковій категорії

14-річна донеччанка Софія Бєлінська не зуміла перемогти на Вімблдоні у віковій категорії U14. У вирішальному матчі змагань вона поступилася тенісистці з Японії Сакіно Міядзаві.

Матч тривав 1 годину 49 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 5:7, 5-10.

У другому сеті українка вела 3:0 та 5:3, проте не втримала перевагу.

Wimbledon – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Фінал, U14, 13 липня

Сакіно Міядзава (Японія) – Софія Бєлінська (Україна) 3:6, 7:5, 10-5

Змагання у віковій категорії U14 проводилися на Вімблдоні вчетверте. Тенісистки з України брали в них участь вперше в історії.

Нагадаємо, що на груповому етапі Бєлінська провела три матчі. Українка обіграла Грейс Вотсон (Велика Британія) – 7:6(3), 6:4 та Серессу Джексон (Австралія) – 6:1, 6:1. У заключному матчі поразка американці Емері Комбс з рахунком 4:6, 6:7(5) не вплинула на лідерство Софії у групі та її вихід у півфінал.

У півфіналі Вімблдону Софія перемогла представницю Південної Кореї Єрі Хон – 6:3, 2:6, 10-3.