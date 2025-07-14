Мареска: Клубний ЧС може стати важливішим за Лігу чемпіонів

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу команди в клубному чемпіонаті світу 2025 року.

Слова італійського фахівця наводить пресслужба Челсі.

"Це була фантастична реакція. Ми маємо дуже пишатися тим, що стали переможцями клубного чемпіонату світу. Ми дуже раді. Особливо за те, що зробили це в матчі проти ПСЖ. Я вважаю їх найкращою командою у світі з одним із найкращих тренерів у світі, фантастичними гравцями. Тож це було найвище досягнення.

Ми дуже щасливі. Я завжди казав, що пишаємося тим, що ми тут і граємо в цьому турнірі. Я сказав своїм гравцям, що в мене таке відчуття, що цей турнір може стати таким же важливим або навіть важливішим, ніж Ліга чемпіонів. Ми цінуємо це так само, як і перемогу в Лізі чемпіонів, тому що ми можемо подарувати це чемпіонство уболівальникам Челсі. Носити значок переможця буде джерелом гордості", – заявив Мареска.