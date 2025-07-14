Бандура увійшов в тренерський штаб клубу УПЛ

Ексворотар низки українських клубів Олександр Бандура буде тренером голкіперів в ФК Епіцентр.

Про це інформує пресслужба клубу.

"ФК Епіцентр вітає Олександра Вікторовича в нашій команді. Бажаємо успіхів у тренерській роботі та перемог як на футбольному полі, так і поза ним" , – зазначили в Епіцентрі .

Бандура завершив ігрову кар’єру в 2024 році. Він виступав за Металург Донецьк, Сталь, Верес, Львів, Минай та інші клуби.

Олександр Бандура потрапляв навіть у заявку національної збірної, однак так і не дебютував. Як тренер працював у клубі ЮКСА.

Нагадаємо, що Епіцентр в цьому сезоні дебютує в УПЛ.

У сезоні 2025/26 команда проводитиме домашні матчі на стадіоні імені Романа Шухевича в Тернополі.