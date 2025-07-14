Іменитий шотландець очолив Манчестер Юнайтед U-18

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Шотландії Даррен Флетчер очолив юнацьку команду U-18 "Червоних дияволів" U-18.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Флетчер є вихованцем Манчестер Юнайтед, за першу команду виступав у 2002 – 2015 роках. Сумарно 41-річний шотландець провів за "Червоних дияволів" 342 матчі та забив 24 голи.

В жовтні 2020 року Флетчер повернувся в рідний клуб і очолив юнацьку команду U-16. У січні 2021 року став асистентом головного тренера першої команди Оле-Гуннара Сульшера.

Окрім Манчестер Юнайтед, Флетчер у своїй кар’єрі гравця також виступав за Вест Бромвіч і Сток Сіті. У період з 2003 до 2017 року провів 80 матчів і забив 5 голів за збірну Шотландії.