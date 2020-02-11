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У спринті на чемпіонаті світу вперше виступлять 5 українців

Сьогодні 08:08 198 0
Все завдяки торішньому успіху Підручного
У спринті на чемпіонаті світу вперше виступлять 5 українців
#Підручний, #ЧС

Джерело - sport.ua.

15 лютого 2020 року назавжди увійде в історію світового біатлону, адже відразу п'ять українських біатлоністів побіжать чоловічий спринт на чемпіонаті світу в Антгольці.

Про це повідомляє sport.ua.

Все завдяки торішньому успіху Підручного. Як відомо, на спринтерські і індивідуальні гонки Кубка світу кожна федерація може заявити від одного до шести спортсменів, в залежності від місця в Кубку націй за підсумками минулого сезону. Але на чемпіонаті світу всі в рівних умовах. Кожна національна федерація, незалежно від Кубка націй, має право виставити на гонку чотирьох біатлоністів.

Але деякі країни все ж виставляють на гонку до п'яти учасників, бо чемпіони світу можуть бути заявлені понад квоту своєї національної федерації.

На чемпіонаті світу-2019 Дмитро Підручний виграв золоту медаль в гонці переслідування, але в зв'язку з тим, що склад учасників персьюту формується за підсумками спринту, він отримає особисту квоту саме на спринт. Крім нього від нашої збірної зможуть виступити ще чотири біатлоністи.

Раніше на чемпіонатах світу Україна в спринтерських гонках жодного разу не мала більше чотирьох представників, хоча золоті медалі і в спринті, і персьюті у нас вже були. 

Нагадаємо, Санітра назвав склад України на змішану естафету.

Раніше, збірна України оголосила склад на чемпіонат світу-2020.

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