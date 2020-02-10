 Санітра назвав склад України на змішану естафету | Біатлон | Champion.com.ua
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Санітра назвав склад України на змішану естафету

Сьогодні 21:10 407 0
Юрай Санітра назвав склад збірної України на змішану естафету
Санітра назвав склад України на змішану естафету
#Прима, #Підручний, #Санітра

Джерело - UA:БІАТЛОН.

Збірну України у змішаній естафеті на чемпіонаті світу представлятимуть Артем Прима та Дмитро Підручний.

Про це розповів старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

"Наразі можу сказати, що всі готові на повну. Треба дочекатися першого старту і побачити, наскільки нам вдалася підготовка. Боротимемося за те, щоб старт вийшов вдалим, як ми того хочемо.

На змішану естафету, як я вже раніше казав, поставимо найсильніших хлопців: Артема Приму та Дмитра Підручного. Тепер із тренерами жіночої збірної треба визначитися щодо дівчат. Я думаю, варто виставити найсильніших. Це чемпіонат світу і тут не потрібно виробляти якусь тактику для підготовки на наступні старти.

Сьогодні до команди долучиться Руслан Ткаленко. Хочу мати на чемпіонаті світу більше спортсменів, щоб обрати найкращих на класичну естафету 22 лютого. По складу на гонки будемо визначатися завтра, щоб усі вже розуміли, хто стартуватиме у спринті.

Думаю, Богдан Цимбал спринтерську гонку бігтиме стовідсотково", - відзначив Санітра.

Раніше, збірна України оголосила склад на чемпіонат світу-2020.

Нагадаємо, Журавок здобула бронзу в мас-старті на етапі Кубка IBU.

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