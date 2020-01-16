Українські біатлоністи показали хороший результат у спринті на Кубку світу в Рупольдингу.

Про це розповів наставник збірної України Юрай Санітра.

"Було дуже приємно стояти на стрільбищі і бачити, як хлопці відпрацювали стрільбу. І на трасі відпрацювали також дуже сильно. Вже вранці хлопці були добре налаштовані.

Дуже хороший результат, правильно стоїмо на дорозі до чемпіонату світу. Саме там треба показати хороший результат. Зараз будемо готуватися до естафети", - розповів Санітра.