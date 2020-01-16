 Санітра: Потрібно показати хороший результат на чемпіонаті світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Санітра: Потрібно показати хороший результат на чемпіонаті світу

Сьогодні 17:57 352 0
Юрай Санітра прокоментував результати українських біатлоністів
Санітра: Потрібно показати хороший результат на чемпіонаті світу
#Санітра

Джерело - UA: ПЕРШИЙ.

Українські біатлоністи показали хороший результат у спринті на Кубку світу в Рупольдингу.

Про це розповів наставник збірної України Юрай Санітра.

"Було дуже приємно стояти на стрільбищі і бачити, як хлопці відпрацювали стрільбу. І на трасі відпрацювали також дуже сильно. Вже вранці хлопці були добре налаштовані.

Дуже хороший результат, правильно стоїмо на дорозі до чемпіонату світу. Саме там треба показати хороший результат. Зараз будемо готуватися до естафети", - розповів Санітра.

Нагадаємо, Прима та Підручний у ТОП-10 в спринті на Кубку світу в Рупольдингу.

Раніше, Підгрушна вказала на перевагу інших команд на Кубку світу.

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