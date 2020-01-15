Підгрушна вказала на перевагу інших команд на Кубку світу

Збірна України не може на рівних змагатися із ТОП-збірними світу.

Про це розповіла капітан національної жіночої команди Олена Підгрушна.

"Чому норвежки настільки сильні? Тут багато нюансів. І лижі, і комбінезони, фармакологія, змазка. Є спеціальні лабораторії, які розробляють цю змазку. Звичайно, в першу чергу, вони дають її своїм командам. І вже потім, після чемпіонатів світу, дають іншим збірним. Тобто з усім найкращим бігають провідні збірні.

Звичайно, у нас сервісмени і керівництво роблять максимум, пробують, тестують, але вони можуть працювати тільки з тим, що їм продають. А є багато того, що нам не продають, тому що кожна країна для себе щось спеціалізоване виготовляє і на цьому біжить.

Буває, що якась команда явно виділяється: німці, французи, норвежці. Як би ми не хотіли, але нам складно з цим сперечатися.

Те ж стосується і лиж. Будь-яка фірма найкращі лижі дає своїм топовим спортсменам або своїм збірним. А вже потім, тим країнам, які в третьому, четвертому порядку в біатлоні чи лижних гонках. Це є, так було і так буде.

Ми намагаємося з цим боротися, не дивитися на це, терпіти та показувати результат, але, на жаль, не завжди це працює", - відзначила Підгрушна.