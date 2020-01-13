Збірна України не буде змінювати склад на етап Кубка світу у Рупольдінгу

Чоловіча збірна України не буде змінювати склад на п’ятий етап Кубка світу, який відбудеться у німецькому Рупольдінгу.

Про це розповів старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

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"Результатом Підручного в гонці я задоволений, особливо з огляду на те, що Дімон практично не тренувався в Обергофі. Якби трохи пощастило на першій стрільбі стоячи - міг би бути в десятці найсильніших. А так - не пройшов габарит. Артем Прима сьогодні трохи нервував. Це було видно як зі стрільби - зовсім на себе не схожий, так і по проходженню дистанції - було важко. Однак, він заробив очки. З огляду на результати торішнього етапу в Обергофі, результати команди непогані.

На Рупольдинг не станемо нікого міняти. Працюємо з цим складом, і вже по стартам визначимо, з ким продовжимо підготовку до чемпіонату світу", - розповів Санітра.