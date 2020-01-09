Підгрушна: Справа тренерів - думати, чому саме так ми себе почували

Джерело - Sport Arena.

Українській біатлоністці Олені Підгрушній у спринтерській гонці на етапі Кубка світу в Обергофі, у якій посіла 36-е місце, було важко бігти, незважаючи на хороші збори в Австрії.

Про це вона заявила в інтерв'ю Biathlon.com.ua.

"Я не хочу, чесно кажучи, по сьогоднішній гонці судити про своїх кондиціях. Збір пройшов добре, і нормально ми там прискорювалися, і Кубок Австрії пробігли. Тобто нічого не віщувало біди. Сьогодні якось важко бігти було і, відповідно, це і на стрільбі викликало складності. Що називається - не мій сьогодні день, принаймні, в гонці був. Ну, а потім спілкувалися з дівчатами, і виявилося, що, по суті, ми десь все одно себе почували дружно. Тому це вже справа тренерів - думати, чому саме так ми себе почували", - сказала Підгрушна.

Нагадаємо, Підручний пропустить спринт в Обергофі.