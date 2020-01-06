Підручний пропустить спринт в Обергофі

Джерело - xsport.ua.
Біатлоніст Дмитро Підручний не візьме участі у спринтерській гонці четвертого етапу Кубка світу в Обергофі.
Про це повідомляє XSPORT.
Українець отримав кілька днів відпочинку у зв'язку з народженням сина.
Відзначається, що Підручний вже вирушив до Тернополя і повернеться в розташування національної команди 10 січня. Участь спортсмена в естафеті поки що залишається невідомим.
Раніше, Підгрушна виграла коротку індивідуальну гонку на Кубку Австрії.
Нагадаємо, у різдвяній гонці українці Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний стали другими.