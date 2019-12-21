Прима незадоволений власною стрільбою на Кубку світу

Артем Прима не демонструє ту стрільбу, на яку налаштовувався на початку сезону.

Про це розповів сам український біатлоніст.

"Сьогодні теж не вийшло на останньому рубежі стрельнути. Хоча б на один промах менше і картина була б кращою. Потрібно було краще намагатися на нуль відпрацювати - ніби й притримав ці два постріли, але все-одно не впорався.

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По дистанції сьогодні почувався не так добре, як в спринті - важко йшов. Може, якби вчора бігли, було б краще. Намагався тримати швидкість, але десь провисав.

Стрільбою поки незадоволений, однозначно. Ходом по дистанції десь трохи краще, десь гірше, але стрільба, точно, не така, як хотілося і на яку налаштовувався на початку сезону. Сподіваюся ось, з'їздимо додому, побачимо рідних, перемкнемося на три дні і повернемося на збір в Австрію з новими силами", - розповів Прима.