Підручний: Прикро, що саме останні постріли промазав

Українець прокоментував свій виступ у спринті

Сьогодні українцю Дмитру Підручному, який з двома промахами став 18-м у спринті на етапі Кубка світу в Ансі, допоміг старт під першим номером, адже була свіжа траса.

Про це він заявив в ефірі UA: ПЕРШИЙ.

"Звичайно, результат не настільки високий, як у Гохфільцені. Ходом на лижні попрацював непогано. Допомогло те, що стартував першим, траса була більш свіжою. Два рази промахнувся на останньому пострілі. Звичайно, це моя помилка. П'ятий постріл я повинен був попадати. Важко сказати, чому я не попав. Може, треба було ще долю секунди почекати і попасти в мішень. Звичайно, прикро, що саме останні постріли промазав. Судячи з фінішу, 16 програних секунд Фуркаду з однаковою кількістю промахів говорить про хороші кондиції. Іншим лідерам теж небагато програв ногами. Але, звичайно, варто попадати, щоб потрапляти на подіум. Траса була важкою. Першу частину постійно їдеш в підйом, практично немає відпочинку. Там два маленьких спуски, але на них повороти і відпочити не виходить. А в другій половині траси багато поворотів, містків. Велику роль відіграє техніка їх проходження", - зазначив Підручний.

Нагадаємо, Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на Кубку IBU.