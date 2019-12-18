Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
В австрійському Обертілліаху у рамках третього етапу Кубка IBU відбулася чоловіча коротка індивідуальна гонка, в якій перемогу здобув українець Сергій Семенов.
На вогневих рубежах він припустився одного промаху. Інші українці не зуміли потрапити до ТОП-10 гонки.
Друге місце посів німець Фратцшер, третє - норвежець Біркланд.
1. Сергій Семенов (0+0+1+0) 40:36,9
2. Лукас Фратцшер (0+1+0+1) +50,7
3. Ларс-Хельге Біркланд (0+0+1+1) +1:00,8
...
13. Андрій Доценко (0+1+0+2) +2:36,7
21. Богдан Цимбал (2+1+0+1) +3:13,7
57. Віталій Труш (2+0+1+1) +5:43,9
64. Тарас Лесюк (0+2+2+2) +6:26,7
66. Руслан Бригадир (1+0+0+3) +6:30,6
Раніше, Бринзак вказав терміни повернення Меркушиної.
Нагадаємо, Меркушина втратила перемогу у суперспринті на Кубку IBU.