 Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на Кубку IBU | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо зіграє з Олександрією. Результати жеребкування чвертьфіналів Кубку України
Сьогодні 13:22 891
Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на Кубку IBU
Сьогодні 13:37 224
Даяна Ястремська визнана тенісисткою року в Україні
Вчора 15:22 691 1
Мотор переграв Войводіну у перенесеному матчі SEHA-Ліги
16.12.2019 22:20 1003
Барселона - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 10 туру Ла-Ліги. LIVE
16.12.2019 17:01 1526
Мораес - найкращий гравець 18-го туру УПЛ
16.12.2019 15:30 416
Баєр зіграє з Порту, Рома прийме Гент. Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи
16.12.2019 14:35 1593
Шахтар зіграє із Бенфікою в 1/16 Ліги Європи
16.12.2019 14:28 1657
Визначився найкращий тренер 18 туру УПЛ
16.12.2019 13:48 793
Боруссія зіграє із ПСЖ, Реал зустрінеться із Манчестер Сіті. Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
16.12.2019 13:22 2521
Блоги
Володар Золотого м'яча купив собі будинок за 12 мільйонів
Володар Золотого м'яча купив собі будинок за 12 мільйонів Valeriy Ruchka
14.12.2019 15:04 4942
Він геній боксу. Василь Ломаченко схарактеризував свого батька
Він геній боксу. Василь Ломаченко схарактеризував свого батька Valeriy Ruchka
14.12.2019 12:45 857
Це варто побачити. Різатдінова і Бех-Романчук знялися для чоловічого журналу
Це варто побачити. Різатдінова і Бех-Романчук знялися для чоловічого журналу Valeriy Ruchka
14.12.2019 12:09 1495
Бог допомагає нам... і Анатолій Ломаченко: легендарному українському тренеру виповнилося 55
Бог допомагає нам... і Анатолій Ломаченко: легендарному українському тренеру виповнилося 55 Valeriy Ruchka
14.12.2019 10:49 1492
Золотому м'ячу присвячується. Найкращі голи Андрія Шевченка
Золотому м'ячу присвячується. Найкращі голи Андрія Шевченка Андрій Твердохліб
13.12.2019 14:33 1504
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:47 Футбол Циганик: Не бачу необхідності взимку міняти Михайличенка 58
14:29 Футбол Гаттузо хоче для Наполі купити Родрігеса 709
14:11 Футбол Вернидуб пройшов стажування у Ференцвароші 334
13:53 Баскетбол Агафонов: Угорці впевнені, що у них чемпіонат сильніше, але до зустрічі із Київ-Баскетом готуються серйозно 163
13:37 Біатлон Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на Кубку IBU 224
13:22 Футбол Динамо зіграє з Олександрією. Результати жеребкування чвертьфіналів Кубку України 891
13:11 Футбол Маріуполь продовжив контракт з Биковим 111
13:02 Пряма трансляція Кубок України: онлайн-трансляція жеребкування 1/4 фіналу. LIVE 1021
12:55 Футбол У тренерському штабі Олімпіка сталися зміни 221
12:35 Теніс Завацька заявилася на кваліфікацію у Брісбені, Козлова зіграє в Окленді 141
12:15 Важка атлетика Українець здобув три золоті нагороди з рекордами Європи і світу 792
12:00 Футбол Барселона - Реал Мадрид: ОНЛАЙН 142
11:55 Бокс Лопес: Я маю намір вирубити Ломаченка 1005
11:35 Футбол Один з лідерів Другої ліги може припинити існування 366
11:15 Бокс Лопес назвав можливу дату проведення об'єднавчого бою з Ломаченком 429
11:00 Блог Зінченко потролив одноклубника 772
10:54 Футбол Шовковський: Був момент, коли ми Хачеріді ледь ... Шевченко стримав 684
10:47 Біатлон Біатлон. Кубок світу. Підручний краще Фуркада, але все одно без медалі 962
10:35 Футбол Бразильський клуб вирішив купити захисника Динамо замість оформлення оренди 579
10:15 Бокс Ф'юрі проведе ще два бої у боксі, а потім перейде в ММА 1046
09:58 Баскетбол Юта перемогла Орландо, Індіана здолала Лейкерс. Результати матчів НБА 193
09:40 Футбол Шість гравців Динамо потрапили до символічної збірної групи B Ліги Європи 870
09:25 Футбол Аугсбург - Фортуна 3:0. Огляд матчу 186
09:10 Хокей Нешвілл розгромив Айлендерс, Коламбус переграв Детройт. Результати матчів НХЛ 169
08:55 Бокс Альварес визнаний найкращим боксером року за версією ESPN 360

Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на Кубку IBU

Сьогодні 13:37 224 0
Українець випередив найближчого переслідувача на 50 секунд
Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на Кубку IBU
#Семенов, #Труш

Джерело - Чемпіон.

В австрійському Обертілліаху у рамках третього етапу Кубка IBU відбулася чоловіча коротка індивідуальна гонка, в якій перемогу здобув українець Сергій Семенов. 

На вогневих рубежах він припустився одного промаху. Інші українці не зуміли потрапити до ТОП-10 гонки.

Друге місце посів німець Фратцшер, третє - норвежець Біркланд.

Кубок IBU. Третій етап
Обертілліах
Коротка індивідуальна гонка. Чоловіки
18 грудня

1.  Сергій Семенов  (0+0+1+0)  40:36,9

2.  Лукас Фратцшер (0+1+0+1)  +50,7

3.  Ларс-Хельге Біркланд (0+0+1+1)  +1:00,8

...

13.  Андрій Доценко  (0+1+0+2)  +2:36,7

21.  Богдан Цимбал  (2+1+0+1)  +3:13,7

57.  Віталій Труш  (2+0+1+1)  +5:43,9

64.  Тарас Лесюк  (0+2+2+2)  +6:26,7

66.  Руслан Бригадир  (1+0+0+3)  +6:30,6

Раніше, Бринзак вказав терміни повернення Меркушиної.

Нагадаємо, Меркушина втратила перемогу у суперспринті на Кубку IBU.

Коментарі ()