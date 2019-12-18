Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на Кубку IBU

Українець випередив найближчого переслідувача на 50 секунд

Джерело - Чемпіон.

В австрійському Обертілліаху у рамках третього етапу Кубка IBU відбулася чоловіча коротка індивідуальна гонка, в якій перемогу здобув українець Сергій Семенов.

На вогневих рубежах він припустився одного промаху. Інші українці не зуміли потрапити до ТОП-10 гонки.

Друге місце посів німець Фратцшер, третє - норвежець Біркланд.

Кубок IBU. Третій етап

Обертілліах

Коротка індивідуальна гонка. Чоловіки

18 грудня

1. Сергій Семенов (0+0+1+0) 40:36,9

2. Лукас Фратцшер (0+1+0+1) +50,7

3. Ларс-Хельге Біркланд (0+0+1+1) +1:00,8

...

13. Андрій Доценко (0+1+0+2) +2:36,7

21. Богдан Цимбал (2+1+0+1) +3:13,7

57. Віталій Труш (2+0+1+1) +5:43,9

64. Тарас Лесюк (0+2+2+2) +6:26,7

66. Руслан Бригадир (1+0+0+3) +6:30,6

Раніше, Бринзак вказав терміни повернення Меркушиної.

Нагадаємо, Меркушина втратила перемогу у суперспринті на Кубку IBU.