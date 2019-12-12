У Союзі біатлоністів Росії підтримали ідею проведення альтернативної Олімпіади

Російські біатлоністи можуть прийняти участь у альтернативних Олімпійських іграх.

Про це розповів президент Союзу біатлоністів Росії Володимир Драчов.

"До Олімпіади ще довго. Три роки. Моє рішення ми обговоримо. У нас уже була пропозиція від Валентини Іванівни Матвієнко провести альтернативні Олімпійські ігри. В цілому, підтримую. Треба задіяти наші об'єкти, яких дуже багато.

А з ким змагатися? З Киргизією і Казахстаном? А яка різниця? Якщо там ми взагалі не будемо бігати. Треба ж бігати десь, - розповів Драчов.