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У Союзі біатлоністів Росії підтримали ідею проведення альтернативної Олімпіади

Сьогодні 13:18 45 0
Володимир Драчов прокоментував ідею проведення альтернативної Олімпіади
У Союзі біатлоністів Росії підтримали ідею проведення альтернативної Олімпіади
#Росія, #WADA

Джерело - sports.ru.

Російські біатлоністи можуть прийняти участь у альтернативних Олімпійських іграх.

Про це розповів президент Союзу біатлоністів Росії Володимир Драчов.

"До Олімпіади ще довго. Три роки. Моє рішення ми обговоримо. У нас уже була пропозиція від Валентини Іванівни Матвієнко провести альтернативні Олімпійські ігри. В цілому, підтримую. Треба задіяти наші об'єкти, яких дуже багато.

А з ким змагатися? З Киргизією і Казахстаном? А яка різниця? Якщо там ми взагалі не будемо бігати. Треба ж бігати десь, - розповів Драчов.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.

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