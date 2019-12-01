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Санітра назвав склад збірної України на наступну гонку

Сьогодні 16:29 89 0
Наставник збірної визначився зі складом
Санітра назвав склад збірної України на наступну гонку
#Санітра, #Прима

Джерело - biathlon.com.ua.

У наступній гонці від чоловічої збірної України побіжать Підручний, Прима, Тищенко, Ткаленко і Дудченко.

Про це заявив старший тренер Юрай Санітра.

"Дивлюся на гонку як на перший особистий старт сезону. Всі чекали, як пробіжить Діма Підручний - думаю, що перші два кола ногами йшов дуже добре, працював в контакті з найшвидшими спортсменами, допустив стоячи три промахи, думаю, через проблеми зі спиною. На останньому колі вже вирішили поберегти його, так що, з огляду на проблеми, непогано пробіг.

Артем Прима почав перше коло трошки з запасом, на другому вже почав розганятися, але не вийшло зі стріляниною. Дудченко перед гонкою дуже сильно переживав - все-таки дебют. Думаю, він пробіг непогано - ногами був на рівні Ткаленко і Прими.

Ткаленко потрібно було стріляти краще. Лесюк поки на трасі відчуває себе не дуже впевнено, але стрілянину він провів на рівні "експерта" - на стійці швидко відпрацював "в нуль". Скажу так, є над чим працювати і є хороша база, але сьогодні не вийшло стрілянина.

Якщо все буде в порядку, у наступній гонці побіжать Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко та, судячи з сьогоднішнього старту, Ткаленко і Дудченко", - сказав Санітра. 

Раніше, Прима посів 35 місце, Підручний - 64 у спринті на першому етапі Кубка світу.

Нагадаємо, Бринзак зазначав, що ми все одно колись помиримося з Росією.

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