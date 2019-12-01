Прима посів 35 місце, Підручний - 64 у спринті на першому етапі Кубка світу

Серед українців найкраще виступив Прима

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 грудня, у шведському Естерсунді на першому етапі Кубка світу з біатлону відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Україну у цій гонці представляли Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко і Тарас Лесюк.

Невдало цю гонку провів Дмитро Підручний, який припустився аж чотирьох промахів. Як наслідок Підручний посів 64 місце. Артем Прима двічі промахнувся на стрільбі і показав 35 результат.

Антон Дудченко, для якого це була дебютна гонка на Кубку світу, припустився двох промахів і посів 51 місце. Руслан Ткаленко з промахами посів 46 місце. Тарас Лесюк стартував в останній групі - з 1 промахом посів 53 місце.

Спринт виграли брати Бо - Йоганнес був першим, Тар'єй - другим. Третій результат показав росіянин Матвій Єлісєєв.

Кубок світу. 1-й етап

Естерсунд, Швеція

Чоловіки, спринт

1 грудня

1. Йоганнес Бо (1+0) 24:18,3

2. Тар'є Б0 (0+1) +19,0

3. Матвій Єлісєєв (0+0) +19,9

...

35. Артем Прима (0+2) +1:47,9

46. Руслан Ткаленко (0+2) +2:00,2

51. Антон Дудченко (1+1) +2:05,1

53. Тарас Лесюк (1+0) +2:05,3

64. Дмитро Підручний (1+3) +2:24,5

Раніше, Бринзак поки не бачить, хто б міг його замінити на чолі федерації біатлону.

Нагадаємо, Бринзак зазначав, що ми все одно колись помиримося з Росією.