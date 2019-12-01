 Прима посів 35 місце, Підручний - 64 у спринті на першому етапі Кубка світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Прима посів 35 місце, Підручний - 64 у спринті на першому етапі Кубка світу

Сьогодні 14:51 270 0
Серед українців найкраще виступив Прима
Прима посів 35 місце, Підручний - 64 у спринті на першому етапі Кубка світу
#Прима, #Підручний, #Лесюк

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 грудня, у шведському Естерсунді на першому етапі Кубка світу з біатлону відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Україну у цій гонці представляли Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко і Тарас Лесюк. 

Невдало цю гонку провів Дмитро Підручний, який припустився аж чотирьох промахів. Як наслідок Підручний посів 64 місце. Артем Прима двічі промахнувся на стрільбі і показав 35 результат. 

Антон Дудченко, для якого це була дебютна гонка на Кубку світу, припустився двох промахів і посів 51 місце.  Руслан Ткаленко з промахами посів 46 місце. Тарас Лесюк стартував в останній групі - з 1 промахом посів 53 місце.

Спринт виграли брати Бо - Йоганнес був першим, Тар'єй - другим. Третій результат показав росіянин Матвій Єлісєєв.

Кубок світу. 1-й етап
Естерсунд, Швеція
Чоловіки, спринт
1 грудня

1.  Йоганнес Бо (1+0)  24:18,3

2.  Тар'є Б0 (0+1)  +19,0

3.  Матвій Єлісєєв (0+0)  +19,9

...

35.  Артем Прима (0+2)  +1:47,9

46.  Руслан Ткаленко (0+2)  +2:00,2

51.  Антон Дудченко (1+1)  +2:05,1

53.  Тарас Лесюк (1+0)  +2:05,3

64.  Дмитро Підручний (1+3)  +2:24,5

Раніше, Бринзак поки не бачить, хто б міг його замінити на чолі федерації біатлону.

Нагадаємо, Бринзак зазначав, що ми все одно колись помиримося з Росією.

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