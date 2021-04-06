 Прогноз на матч Реал Мадрид - Ліверпуль: 6 квітня 2021 | Betting | Champion.com.ua
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Прогноз на матч Реал Мадрид - Ліверпуль: 6 квітня 2021

Сьогодні 17:57 98 0
Ставте на матч 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів: Реал – Ліверпуль. Аналіз попередніх досягнень команд. Вибір кращих ставок в букмекерських конторах Фаворит, Парі матч,
Прогноз на матч Реал Мадрид - Ліверпуль: 6 квітня 2021
матч Реал Мадрид - Ліверпуль
#Ліга Чемпіонів

Матчі Ліги чемпіонів сьогодні перейшли у вирішальну фазу. У Мадриді 6 квітня в першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів зустрінуться Реал та Ліверпуль. Команди досить впевнено подолали перший етап плей-офф та спробують потрапити до півфіналу. Проаналізуємо останні матчі команд та створимо прогноз Реал Мадрид - Ліверпуль.

Наші ставки

Піннакл — ТМ(2,5) з коефіцієнтом 2,02 — Зробити ставку на сайті БК>>

Парі Матч — ТМ(1) у першому таймі з коефіцієнтом 2,04 — Зробити ставку на сайті БК>>

Фаворит —"Обидві заб’ють" - ні з коефіцієнтом 2,1 — Зробити ставку на сайті БК>>

1xbet — 1Х з коефіцієнтом 1,6 — Зробити ставку на сайті БК>>

Реал Мадрид

Іспанський гранд без особливих складнощів обіграв італійську Аталанту 1:0 та 3:1. Поєдинок у Бергамо проходив з перевагою футболістів Реалу, як отримати чисельну більшість на початку гри завдяки вилученню у господарів. Єдиний гол тоді забив Менді.

У Мадриді гравці Зідана впевненно контролювали хід гри, не дозволивши італійцям забити багато голів. Розуміючи, що бергамці роблять ставку на атаку, та часто помиляються в захисті, мадридці створили достатньо моментів. Результативними пострілами відзначився французький ветеран Бензема, Рамос та Асенсіо. Гості лише одного разу забили. Але перевага господарів ні в кого не викликало сумнівів.

На даний момент Зидану досягнути необхідного балансу між атакою та обороною. Забити теперішньому "Реалу" досить складно. А в нападі іспанці, як завжди, переконливі. Наведемо статистику попередніх матчів Реал Мадрид. В 11 матчах у різних турнірах клуб 9 раз перемагав і двічі добивався нічиїх.

Досить вдало оборонялися мадридці, пропускаючи небагато. По всьому відчувається, що клуб виходить на пік ігрової форми наприкінці сезону. Мадридцям вдалося скоротити до 3 очок відстань від першого Атлетика в Ла Лізі. У недавньому матчі Реал Мадрид обіграв Ейбар 2:0, зразково зігравши в обороні, як і в багатьох попередніх зустрічах. Якщо Реал Мадрид збереже той же рівень, у нього будуть непогані шанси пройти далі.

матч 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів: Реал – Ліверпуль

Ліверпуль

Нажаль, у цьому сезоні Ліверпуль грає гірше, ніж у попередньому. Замість вражаючих переможних серій англійці припускалися прикрих поразок та втрачали очки навіть з середняками АПЛ. Але в Лізі чемпіонів гравці Клоппа діяли зібрано та впевненно долали всі етапи. Ліверпуль зайняв перше місце, випередивши "Інтер", Лаціо" та "Зальцбург".

У матчах 1/8 фіналу ЛЧ з РБ Лейпциг Ліверпуль впевненно виграв у кожному матчі 2:0. По голу в кожній зустрічі провели Салах та Мане. Якщо аналізувати всі зустрічі в другій частині сезону, то ці поєдинки – найкращі. Гравці Ліверпуля класно грали в обороні, не давали багато шансів гравцям РБ Лейпциг створювати моменти. Враховуючи, що німці займають друге місце в Бундеслізі, цінність перемог Ліверпуля стає зрозумілою.

Чи зможуть англійці пройти далі? Зможуть, якщо ключові гравці зіграють на максимумі своїх можливостей. Головне, щоб в обороні не виникало тих проблем, які часто переслідують клуб у цьому сезоні.

Прогноз Реал Мадрид - Ліверпуль

Зараз команди знаходяться приблизно в однакових кондиціях. Зазвичай в перших матчах плей-офф рівних команд забивається на так багато голів, Враховуючи, що іспанці дуже вправні в обороні і Ліверпуль не пропустив жодного голу на попередньому етапі, напрошуються ставки на ТМ.

ТМ (2,5) – БК Піннакл

У попередніх чотирьох гостьових зустрічах Ліверпуль не пропустив жодного голу. Команда значно покращила гру в обороні, та показала свій рівень. Мадридці також впевненно проводять останні матчі, не дозволяючи опонентам створювати моменти. Тому наша ставка на тотал менше 2,5.

Ставка в БК Піннакл: ТМ(2,5) з коефіцієнтом 2,02.

ТМ (1) – БК Парі матч

Ця ставка випливає з попередньої. Очікуємо від суперників більш обережної гри на старті гри. Ціна голу значно зросла, тому успішні дії в обороні є одним з головних чинників успіху. Ставим на ТМ(1) в першому таймі.

Ставка в БК Парі Матч: ТМ(1) у першому таймі з коефіцієнтом 2,04.

Обидві заб’ють –ні

Вважаємо, що хоча б одна команда не вразить ціль. Знову ж таки, наші припущення про мінімальну кількість голів дають нам право таким чином поставити.

Ставка в БК Фаворит: "Обидві заб’ють" - ні з коефіцієнтом 2,1.

1Х – БК 1хБет

Реал не програвав 11 матчів поспіль, гравці перебувають у кращій формі за останні часи. Ліверпуль також підтягнувся за останній час. Проте англійців цілком влаштує нічия в гостях. Іспанці намагатимуться виграти бодай мінімально. Враховуючи ці моменти, ставимо на непрограш господарів.

Ставка в БК 1ХБет: 1Х з коефіцієнтом 1,6

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