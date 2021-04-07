Рекомендації для матчів Ліги Чемпіонів ¼ фіналу 2021. Які команди мають більше шансів на прохід до півфіналу. Загальні поради для ставок на плей-офф

Ліга чемпіонів 2020/2021 набирає обертів. Команди розпочинають боротьбу в ¼ фіналу турніру. У цьому матеріалі проаналізуємо кращі стратегії ставок на ігри плей-офф найбільш престижного європейського турніру, дамо конкретні поради щодо ставок.

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Ставки на гостей

Коли зустрічаються найсильніші команди Європі, цінність власного поля зменшується. Тобто, умовний Ювентус, або Реал цілком реально зможуть обіграти, або принаймні добитися нічиєї з таким же сильним клубом. Так само ці команди можуть поступитися вдома.

Потрібно враховувати, що коефіцієнти на гостьовий клуб значно вище. Як правило, коефіцієнти на Лігу чемпіонів на гостей починаються з 3 ( якщо зустрічаються приблизно рівні команди). Які ставки просяться в ігровий купон? Перш за все, Ф2(0), Х2, П2. Достатньо витрачати на кожну позицію до 5% від банку, і можна вийти в плюс, вгадуючи навіть 40% ставок.

Зрозуміло, що ставки на Лігу чемпіонів потрібно робити з урахуванням стану команд. Наприклад, Порту в 1/8 фіналу несподівано здолав Ювентус. Але якщо згадати, як "Дракони" вправно діють на власному полі і нерідко обігрують топові команди, то можна зрозуміти їх успіх. У подібних зустрічах непогано заходять ставки на +1 гостей. Якщо ж господарі виграють з різницею в один м’яч, беттору вертаються кошти.

Наразі ми маємо такі пари на чвертьфінал Ліги чемпіонів:

1. Ліверпуль – Реал Мадрид

2. Манчестер Сіті – Борусія

3. Челсі – Порту

4. Баварія – ПСЖ

Можна припустити, що в декількох поєдинках гостям вдасться виграти, або добитися нічиєї. Наприклад, Манчестер Сіті, Баварія або Реал спроможні на подібні успіхи.

Тотал менше в перших матчах

Більшість болільників сподіваються побачити видовищні матчі з голами. Але не всі команди готові з перших хвилин атакувати ворота суперників. Розуміючи, що ціна матчу плей-офф дуже висока, клуби більше уваги приділяють обороні власних воріт. Але клієнти букмекерських контор наполегливо ставлять на тотал більше в різних інтерпретаціях. Звісно такий підхід приводить до того, що букмекери знижують коефіцієнти на ТБ, та збільшують на ТМ.

Ставки на Лігу чемпіонів потрібно робити виважено, з урахуванням попередніх результатів команд, їх кадрового потенціалу, успіхів на невдач. Перші матч плей-офф нерідко проходять у рівній боротьбі з мінімальною кількістю моментів. Тому є сенс ставити або на ТМ(2,5) в матчі, або на ТМ(1,5) у таймах, чи проти голу будь-якої команди.

Для прикладу візьмемо поєдинок Порту - Челсі, який відбудеться в Португалії. Напрошуються ставки на нижній тотал. Крім вказаних вище причин є ще одна – Челсі дуже вдало захищався в попередніх гостьових матчах, пропустивши тільки одного разу:

В двох матчах 1/8 фіналу з Атлетико лондонці не пропустили ні разу. Порту, звісно, намагатиметься забити бодай раз, але також не будуть кидати всі сили в атаку. Тому з великою ймовірністю можна припустити тактичне протистояння саме в першому матчі з мінімальною кількістю моментів.

Щось подібне очікується в першій грі між Реалом та Ліверпулем. Команди дуже сильно діють зараз в захисті, тому слід чекати від них виважених дій без ризиків в Мадриді. Логічними будуть ставки на нижні тотали і в цьому матчі.

Аналогічний підхід можна застосовувати до перших матів Ліги чемпіонів на стадії півфіналу. Ціна помилки стане ще вищою, тому команди, ймовірно, оберуть обережну тактику.

На голи у матчах-відповідях Ліги чемпіонів

Будь-який чвертьфінал Ліги чемпіонів 2021 з великою ймовірністю стане напруженим. Тобто, переможці двобіїв визначатимуться у другому матчі. Якщо в перших баталіях ми очікуємо поміркованих дій від команд з мінімальним ризиком в центрі поля, то в других матчах – навпаки.

Якщо одна з команд отримає негативний результат у першій зустрічі, вона намагатиметься йти вперед великими силами, оголюючи тили. Тому слід очікувати гострих контратак від опонентів. В таких іграх шанси побачити гольовий спектакль зростають. Матч ПСЖ – Баварія може стати таким. Цілком реально, що мюнхенці переможуть французів в першому матчі. Парижанам потрібно буде відігрувати фору і вони змушені атакувати великими силами. Враховуючи вміння баварців забивати, а також великий потенціал парижан в атаці, логічною будуть ставки на ТБ (2,5) або на голи команд в таймах, чи в матчі.

Майже того самого слід очікувати в грі Манчестер Сіті та Борусії. Обидві команди полюбляють забивати, але англійці роблять це з великим натхненням в цьому сезоні. Вражає переможна серія "Сіті" з більш ніж 20 матчів. Звісно, що "містяни" на власному полі збираються грати в активний футбол. Велике питання, чи зможуть футболісти Дортмунду з такою грою в обороні не пропустити. Звісно, що прогнози на Лігу чемпіонів робити складно. Але цей матч більше за інші підходить для ставок на ТБ(2,5) та голи.

Прохід у півфінал

Ставки на Лігу чемпіонів можуть бути довгостроковими. Багато бетторів ставлять на прохід у наступний раунд. Так, спрогнозувати, хто з учасників потрапить до півфіналу у 2021 році непросто. Але є багатий досвід попередніх турнірів, коли гарних результатів добивалися організовані та збалансовані команди.

Зараз на прохід, в першу чергу, претендують, Манчестер Сіті, Челсі, Реал, Баварія Враховуючи результати цих клубів за останні місяці, можна зробити припущення, що їм вдасться подолати суперників.

Найскладніше спрогнозувати, як завершиться двобій Ліверпуль – Реал Мадрид. Обидві команди демонструють непоганий футбол, добре діють в обороні. Але позиції Реалу вважаються міцнішими. Іспанці стабільно грають протягом другого кола, вкрай мало програють, та багато перемагають. Як не дивно, але в обороні мадридці діють дуже організовано, не залишаючи багато шансів опонентам. Тому Реал впевненно пройшов Аталанту в 1/8 фіналу та впритул наблизився до першого Атлетика в чемпіонаті Іспанії.

Ліверпуль не може похвалитися подібним. Англійці лише в останній місяць демонструють якісний футбол. Але до цього англійці поступалися навіть посереднім командам. Причина – кадрові проблеми та криза в грі. Тому є великі сумніви в здатності Ліверпуля пройти в півфінал.

Аналізуючи спроможність команд пройти далі, обов’язково потрібно враховувати навантаження та мотивацію в різних турнірах. Наприклад, футболісти Баварії завжди максимально вмотивовані і Лізі чемпіонів та вирішують питання чемпіонства в Бундеслізі за декілька турів до фінішу. Тому обіграти мюнхенців у плей-офф дуже непросто. Навіть ПСЖ с його супер складом і зірковими гравцями.

Висновки

Футбол і Ліга чемпіонів давно є синонімами яскравого видовища. Ставки на Лігу чемпіонів приваблюють як звичайних вболівальників, так і професійних бетторів. Сподіваємося, що наші рекомендації допоможуть гравцям зробити вигідні ставки. Вигідні коефіцієнти пропонують букмекери 1хбет, Парі Матч, Фаворит, Піннакл.