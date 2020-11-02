Промокод БК Фаворит Спорт: бонус 50% на перший депозит

Пошук робочого промокоду Фаворит. Як і де знайти його, та використовувати під час реєстрації на сайті.

Букмекерська контора Фаворит приймає ставки з 2011 року на підставі ліцензії, отриманої від уряду о. Кюрасао. Компанія має мережу ППС в Україні та приймає ставки на офіційному сайті. Багато гравців стали клієнтами компанії, бо вона пропонує не тільки ставки, але й покер, та інші ігри казино. А ще є можливість активувати промокод Фаворит. Дізнаємося, які умови для ставок пропонує компанія, чи можна поставити з телефону на сайті букмекерської контори Фаворит Спорт.

Фаворит промокод 2020

Що таке промокод Фаворит?

Досить часто гравці задають це питання. Під час реєстрації людина вказує особисту інформацію. Серед інших є поле для промокоду. Воно необов’язкове для заповнення. Але якщо ввести вірну комбінацію символів, то в подальшому гравець отримує доступ до товарів в магазині Фаворит. Вибір товарів досить великий. У цьому можна переконатися, якщо перейти в розділ:

Щоб придбати той чи інший товар, гравець витрачає певну кількість балів. Якщо ж у нього буде промокод Фаворит, то для отримання товару знадобиться менше балів. В цьому і полягає сенс коду.

Також промокод Фаворит використовуються для бонусу на перший депозит. З ним гравці отримують більш суттєві призи

Де придбати промокод Favorit Sport?

Багато гравців цікавиться, де знайти потрібну комбінацію символів.

Сьогодні ми пропонуємо новим гравцям активний і актуальний промокод Favorit Sport. Щоб ним скористатися, досить пройти по посиланню вверху сторінки.

Зверніть увагу на термін дії промокода. Клієнт повинен активувати його до вказаної дати. В іншому випадку система не прийме введену комбінацію символів.

Реєстрація на Фаворит Спорт

Щоб створити обліковий запис на сайті БК Фаворит, гравець клацає на зелену кнопку "Реєстрація". Спочатку він заповнює поля з електронною поштою і паролем. Після заповнення всіх полів гравець відправляє всі дані адміністрації, після чого отримує на електронну адресу лист з посиланням. При переході по посиланню беттор авторизується на сайті, далі поповнює баланс, і може робити ставки на будь-які позиції в розпису.

Але перед цим беттор проходить ідентифікацію, відправляючи скани паспорту з фото та реєстрацію. Після перевірки всіх даних клієнт зможе поповнювати баланс, робити ставки, та створювати заявки на виведення коштів.

Бонус Фаворит Спорт на перший депозит

На сайті букмекерської контори клієнтам доступний бонус на перший депозит. Щоб отримати його, потрібно зареєструватися, та поповнити баланс на мінімальну суму 200 гривень. На бонусний рахунок зарахується 50% від першого депозиту.

Щоб призові кошти опинилися на основному рахунку, гравець повинен проставити перший депозит 7,5 раз. При цьому потрібно враховувати, що мінімальний ліміт для ставки – 15 гривень, максимальний – 15 тис. Мінімальна кількість ставок – 5. Максимальний розмір бонусу – 2000 гривень. Скористатися пропозицією можна протягом 10 днів з моменту реєстрації на сайті букмекера.

Якщо застосувати промокод Фаворит, то можна збільшити бонусну суму на декілька десятків відсотків. Багато клієнтів контори користуються цією нагодою, і реєструють парі з промокодом для вітального бонусу.

Сайт букмекерської контори Фаворит

Головна сторінка букмекера має зручний для сприйняття вигляд, де все кнопки і розділи розташовані на звичних місцях. Як бачимо, головне меню складається з наступних розділів:

Ставки перед матчем;

Ставки в лайв;

Віртуальний спорт;

Казино;

Лотереї;

ТВ лото;

Акції.

Перекладений сайт на 3 мови – українську, російську та англійську. У лівому верхньому кутку знаходиться пошуковик, в якому користувачі знаходять матчі за назвами команд і учасників. Отримати інформацію про те, як робити ставки в лайв і прематче, можна у вигляді покрокових інструкцій, посилання на які розміщені в правому блоці.

Повноцінним є розділ статистики на сайті Favbet

Користувачі мають можливість знайомитися з результативністю окремих клубів в чемпіонатах, порівнювати успіхи суперників в домашніх і виїзних іграх. Інформація подається в табличній формі. Тому бетторам зручно аналізувати матчі і складати грамотні прогнози.

Для азартних гравців корисним буде розділ "ТВ гри", в якому є вісім онлайн-ігор, в тому числі і покер. Зіграти можна в лайв. Процес роздачі карт дилером транслюється на окремому екрані:

Гравцям доступна статистика попередніх розіграшів, що досить корисно.

Окремим розділом подається калькулятор систем. З його допомогою беттори визначають прибутковість різних конфігурацій систем і вибирають оптимальні варіанти для ставок. Достатньо лише вказати розмірність системи і прописати коефіцієнти в усі поля. Таким чином беттори зможуть визначати найвигідніші варіанти для ставок системами. Калькулятор добре підходить як для лайв, так і передматчевих парі.

Вельми корисний розділ з частими питаннями. Клієнти БК Фаворит знайдуть тут відповіді на найтиповіші питання. Даний розділ буде корисним як новачкам, так і досвідченим бетторам.

Кращі бонуси Фаворит Спорт

Якщо ми зайдемо в розділ "Акції" букмекерської контори, то побачимо декілька цікавих пропозицій. Серед них ми виділимо наступні:

Експрес дня;

Ставка без ризику;

Ставка дня від Вацко;

"Став та полетіли".

Експрес дня. Гравці, які полюбляють ставити експресами акція повинна сподобатися. Якщо гравець включає в купон від 3-х до 5-ти позицій, і експрес зіграє, він отримає ще 10% від виграшу. Кожного дня на сайті Фавбет з’являються багато варіантів експресів. Клієнти обирають варіант, в якому вони більше впевненні. Якщо беттор згоден зі всіма позиціями, він прописує суму, та чекає, коли всі матчі зіграють.

Ставка без ризику. Букмекерська компанія Фаворит застрахує першу ставку клієнтам, та поверне повну суму до 500 гривень, якщо вона не зіграє. Є певні вимоги до ставок. Зараховуються ординари, експреси, системи з мінімальним коефіцієнтом 1,5. Приймаються передматчеві та лайв парі. Ставити можна як на звичайні дисціпліни, так і на віртуальні.

Ставка дня від Вацко. Всім клієнтам контори доступна акція "Ставка дня від Вацко". Беттори отримують безоплатно прогноз від Віктора Вацко.

"Став та полетіли". В рамках цієї акції букмекерська компанія розігрує більше 1000 подарунків. Гравці роблять ставки на мінімальну суму 100 гривень та отримують бонуси щотижня. На базі цих ставок формується список претендентів на призи.

Допускаються клієнти, які зробили одиночні ставки з мінімальним коефіцієнтом 1,5 на суму від 100 гривень. Не має значення, чи виграла ставка, чи вона програла. Головний приз – подорож до європейської країни. Крім цього розігруються й інші цінні призи – ставки без ризику, політ на винищувачі. Результати розіграшів публікуються на сайті Фаворит.

Лінія і коефіцієнти

Букмекерська контора Фаворит приймає ставки на 30 видів спорту, політику, кіберспорт, та віртуальні дисціпліни. Подача коефіцієнтів і подій на офіційному сайті favbet.com виконана в звичному форматі. Найголовніше, що в розписах є фільтри подій. Беттори окремо вибирають ставки на фори, тотали, голи і додаткові пропозиції.

Футбол. Багато ставок на футбольні матчі потрапляють в розряд "топ". Що стосується кількості позицій в футбольних розписах, то на касові гри БК Фавбет включає до 350 маркетів. За день до старту гри розпис заповнюється максимально. Маржа букмекера на футбольні парі варіюється в межах 6-7%, що на сьогодні не є високим показником.

Теніс. Ставки на тенісні матчі в БК Фавбет представлені повноцінними розписами. На самі представницькі турніри беттори знайдуть до 60 пропозицій. На менш рейтингові змагання букмекер надає до 40 варіантів ставок. Ставити можна на події в окремих сетах, на індивідуальний тотал учасників, а також на інші цікаві позиції. Середня комісія на тенісні ринки становить 7%.

Баскетбол. Ставки на баскетбол тут подаються з акцентом на НБА і Євролігу. У розписах можна знайти до 150 пропозицій. Є ставки навіть на показники гравців. І тут комісія букмекера вище середнього, до 8%. Причому, немає особливої різниці, наскільки престижний турнір. Підхід контори до формування коефіцієнтів на баскетбол залишається незмінним.

Хокей. Ринки на хокейні матчі в букмекерській конторі "Фаворит" можна назвати посередніми. Середня комісія складає 6,5%. Розписи на матчі НХЛ і КХЛ наповнюються в середньому до 110 позицій. Поставити можна як на матчі, так і на події в періодах. І тут є ставки на показники гравців. Гравці можуть порівнювати досягнення команд в останніх зустрічах і переглядати історію особистих зустрічей. Статистика яка, подається в графічному форматі, зручна для сприйняття. З її допомогою легко аналізувати шанси суперників і складати грамотні прогнози.

Лайв ставки

Досить зручно робити ставки на сайті букмекерської контори Фаворит по ходу матчів. Ринки подаються в такому форматі:

Спочатку розташовуються найпопулярніші матчі, на які ставлять найбільше. Далі йдуть види спорту спаданням кількості матчів. Щоб подивитися список ігор, потрібно клацнути по одній з дисциплін. Зростаючі коефіцієнти підкреслені зеленим кольором, спадаючі – червоним.

Що стосується кількості пропозицій, то найбільші - футбольні розписи. На матчі єврокубків і провідних національних чемпіонатів кількість пропозицій перевищує 150. На менш статусні футбольні турніри букмекер пропонує до 80 ринків. Комісія в лайв варіюється між 7 і 9%.

На сайті контори доступні прямі трансляції. Інформацію по цій функції можна дізнатися в спеціальному розділі. Доступ до відео мають всі зареєстровані клієнти, у яких на ігровому рахунку не менше 10 євро. На сайті є як платні, так і безкоштовні трансляції. Перші відмічені червоним значком, а інші – зеленим. Якщо гравець бажає поставити на якусь подію з промокодом Фаворит, він зможе зробити це.

Мобільні ставки Фаворит

Для гравців, які віддають перевагу ставкам з телефона або планшету, є мобільна версія і додатки. Для цього необхідно перейти в розділ "Mobile", де відкриється сторінка для скачування посилання і переходу на мобільний сайт.

Обираємо потрібне посилання, та переходимо на сторінку скачування файлу. Автори цих продуктів спробували максимально оснастити їх корисними функціями з тим, щоб учасники парі не залежали від браузерної версії. По суті в телефоні дублюються всі можливості офіційного сайту контори.

Отримати доступ до ринків перед стартом матчів можна, якщо зайти в розділ "Спорт":

На передній план тут виведені популярні ринки. Можна перейти до найближчих подій, а також вибрати "Експрес дня". Якщо ж гравець хоче отримати доступ до акцій букмекера, він заходить у відповідний розділ. Клієнтам букмекерської компанії Фаворит доступні бонуси та акції в такому ж об’ємі, як і на основній сторінці.

У мобільному додатку та версії доступні ставки на віртуальні дисципліни:

Скачки;

Футбол;

Настільний теніс;

Великий теніс;

Мотогонки;

Велоперегони

Кінські перегони

До багатьох видів спорту додається пряма трансляція. Переглядаючи поєдинок, беттор може здійснювати парі аналогічним чином, як і для звичайних видів спорту.

Фінансові операції

Для поповнення ігрового рахунку і зняття грошей клієнти БК Фаворит можуть скористатися наступними платіжними системами:

Віза, Мастеркард (поповнення: мінімальне - 25 грн, макс. - не визначено .; зняття: мін - 100 грн, макс. - 100 000 грн);

Єдиний гаманець (поповнення: мін - 10 євро, макс. - не обмежений, зняття: мін - 10 євро, макс. - 3000 євро);

Аdvcash (поповнення: мін – 25 грн. макс. – немає, зняття: мін. – 100 грн., макс. – 150 тис. Грн.)

Максимальний ліміт на транзакцію - 14 500 грн, на добу - 100 000 грн. Мінімальна ставка становить 0,5 євро, максимальний виграш - 100 000 євро.

Відгуки клієнтів та служба підтримки

Клієнти БК Фаворит в цілому позитивно оцінюють умови для ставок і гри в казино. Найбільше позитивних відгуків про бонусну програму. Багато клієнтів вважають пропозиції ненав'язливими, які не потребують додаткових вкладень з ризикованими ставками. Подобається клієнтам і магазин, в якому можна придбати різні товари за бали. Влаштовує гравців і промокод Фаворит, за який вони отримують додаткові подарунки.

Зі знаком плюс клієнти відгукуються про кількість ставок на спорт. Не дуже добре оцінюють фінансові інструменти. Кажуть, що мало платіжних систем. Відсутність популярних електронних гаманців насторожують багатьох. Про коефіцієнти є позитивні та негативні відгуки.

Популярні питання

Чи можна використовувати один промокод для різних бонусів Фаворит

Так, цілком можливо. Не завжди, але в певні періоди беттори користувалися однаковими кодами для різних бонусів Фаворит

Чи можна виводити гроші з основного рахунку, коли ще діє вітальний бонус?

За правилами букмекера, це заборонено. На час відіграшу привітального бонусу беттор не має права знімати гроші. В іншому випадку його участь в акції припиняється.

Я граю вже кілька років і неодноразово поповнював ігровий рахунок і виводив з нього гроші. Чи можу я скористатися вітальним фрібетом з промокодом?

Ні, акція дійсна лише для клієнтів, які вперше поповнили баланс.

Чому я не можу знайти промокод? На якому сайті його шукати?

Просто пропишіть в Гуглі "Промокод Фаворит", і відразу побачите список сайтів. Можна звернутися ще в службу підтримку, консультанти обов'язково допоможуть.

Я знайшов промокод на одному з сайтів, але він не підійшов. Що робити?

Це типова ситуація. Просто ваш промокод Фаворит застарів. Можливо, вийшов термін його дії, а може знайдена комбінація символів неправильна. У будь-якому випадку, шукайте на інших джерелах код, і обов’язково знайдете робочий.

Я можу використовувати промокод від інших букмекерських контор, і теж легальних?

Ні, підходять лише промокоди Фавбет.