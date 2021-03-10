Огляд б1хСтавка. Як стати клієнтом компанії. Розмір коефіцієнтів та кількість ринків в лінії. Кращі бонуси букмекера та популярні питання

Букмекерська компанія 1хСтавка відома широкою лінією, хорошими бонусами на високими коефіцієнтами. А ще клієнти компанії задоволені фінансовими операціями. Зробимо огляд 1хСтавка, дізнаємося, яку комісію букмекер вкладає в коефіцієнти та наскільки зручними є мобільні додатки.

Реєстрація на сайті 1хСтавка

Усі нові клієнти повинні створити власний кабінет на сайті 1хСтавка. Знаходимо на сайті кнопку реєстрації, натискаємо по ній, і вводимо особисті дані. Людина вибирає громадянство. Зверніть увагу, що реєстрація доступна також іноземцям. Але для гри вони пред'являють документ, що підтверджує право проживання в РФ.

Беттор придумує пароль і зберігає його в таємниці. В реєстраційній формі бачимо промокод 1хСтавка. Він не є обов'язковим для заповнення. Але бажаним, адже власники промокоду 1xStavka ru отримують право на більші бонуси.

Вказавши номер мобільного, беттор отримує повідомлення смс з кодом. Він вставляється у відповідне поле. Важливо прочитати правила букмекера перед підтвердженням реєстрації в БК 1хСтавка. На електронну пошту гравця приходить лист з посиланням. Людина переходить по ньому , після чого розпочинає реєстрацію на сайті ЦУПІС.

Реєстрація в ЦУПІС. Усі фінансові операції бетторів в легальних букмекерських конторах перевіряє ЦУПІС. Кожен гравець має особистий кабінет в цій організації. Щоб створити його, потрібно заповнити всі поля такої форми на сайті Першого ЦУПІС.

Важливо вказувати телефон і пошту, які беттор прописав в реєстраційній формі на сайті 1xStavka. Якщо беттор раніше реєструвався в Центрі, йому досить авторизуватися і додати БК 1хСтавка ру до інших букмекерів.

Ідентифікація. Заключний етап реєстрації в букмекерській конторі 1хСтавка - ідентифікація (підтвердження особи). Клієнт з паспортом або посвідченням водія приходить в касу 1хСтавка і каже оператору, що хоче пройти ідентифікацію.

Співробітник 1xStavka ru перевіряє особисті дані клієнти і порівнює їх з тими, що той вказав при реєстрації. Якщо все добре, то людина отримує доступ до особистого кабінету та фінансових операцій. З цього моменту гравець може поповнювати ігровий рахунок і знімати кошти з нього.

Букмекерська контора 1хСтавка: умови для гри

Огляд 1хСтавка не є повним , якщо не розказати про коефіцієнти та кількість пропозицій в лінії оператора. Як відомо багатьом, лінія букмекера 1хСтавка включає багато пропозицій. Клієнти завжди знаходять до 1600 маркетів для футбольних матчів та до 1000 варіантів парі на хокейні поєдинки. На теніс компанія пропоную більше 100 маркетів, а на баскетбол – до 300.

Досить об’ємним є розпис для ставок на кіберспорт. Клієнти знаходять варіанти для ставок на кіберфутбол, кіберхокей, Дота 2, Контр-Страйк та інші популярні жанри.

Футбол. Кількість фор та тоталів на сайті 1хСтавка вражає. Як правило, їх більше 10. Багато ставок на тайми, показники гравців. Середня комісія на футбольні ринки в 1хСтавка дорівнює 5%. Так, є невелика різниця в комісії між основними і додатковими ринками, але не більше 1,5%. В лайві оператор заробляє на 1-2% більше, але й вигідних ставок тут більше.

Хокей. Тішить лінія ставок на хокейні матчі в букмекерській конторі 1хСтавка. Гравці отримують доступ до ринків на всі періоди, азійських тоталів та фор. Що стосується коефіцієнтів, то вони зазвичай влаштовують як новачків, так і досвідчених гравців. Середня комісія на передматчеві ринки дорівнює 4,5%, а в лайві – 5,5%.

Теніс. Майже кожен огляд 1хСтавка не обходиться без аналізу умов тенісних ставок. В середньому розписи вміщують до 150 маркетів. Маржа варіюється від 4% до 7% в залежності від рейтингу турніру. На великі змагання коефіцієнти завжди вище, а на малі – нижчі.

Баскетбол. Ставки на баскетбол також порадують клієнтів 1хСтавка. Середня маржа на більшість передматчевих ринків дорівнює 4,5%. В лайві комісія зростає до 6%. Клієнтів задовольняє кількість фор, тоталів, а також ставок на індивідуальні показники гравців.

Кіберспорт. В залежності від рейтингу, кількість ринків на кіберспортивні дисціпліни варіюється від 5 до 50. Комісія 1хСтавка на такі ставки вище, і досягає 8-9%. Але, враховуючи, що подібні коефіцієнти є у багатьох інших букмекерів, подібні умови можна вважати достойними.

Бонуси 1хСтавка

Клієнтам букмекерської контори 1хСтава доступні хороші бонуси. Один з таких – бонус при реєстрації. Чи не кожен огляд 1хСтавка дає рекламу цій пропозиції. І справді, у цьому є сенс. Вітальний бонус об’єднує в собі три акції:

Бонус на перший депозит 100%, до 4000 рублів;

Страховка до 10 тис рублів;

Кешбек до 15 тис р.

Під час реєстрації беттор обирає один з трьох бонусів та виконує умови для кожного. Після виконання цих умов гравець зможе отримати бонус у вигляді фрібету.

На сайті 1хСтавка часто з’являються й інші акції. Потрібно слідкувати за змінами, щоб не пропустити вигідний 1хСтавка бонус.

Додаток 1хСтавка

На сайті букмекера є два мобільних і один комп'ютерний додатки. Зробимо короткий огляд 1хСтавка програм для мобільних та комп’ютеру.

Android

Завантажити додаток Android букмекера 1xStavka можна на сторінці завантажень. Кількома на значок телефону, і потрапляємо на наступну сторінку. Краще це зробити в мобільній версії, щоб завантажити файл відразу на телефон. Далі залишиться лише натиснути на файл і погодитися з роботою з невідомими джерелами. У мобільному додатку Андроїд 1хСтавка впроваджені ті ж інструменти, що і на основному сайті. Доступні прямі трансляції, бонуси та акції, результати і статистика.

Кнопки входу в особистий кабінет і реєстрації звично розташувалися поруч. У вибільних блоці знаходяться популярні матчі для ставок. Розписи максимально адаптовані для ставок з мобільного телефону. Внизу розписів розташувалися кнопки зі статистикою і посиланням на пряму трансляцію. Якщо для матчу не запланована пряма трансляція, то беттори відстежують за ходом зустрічі з матч-центру.

IOS

Завантажити додаток IOS для ставок 1xStavka можна з магазину iTunes. Наповнення в програмі таке ж, як і в додатку Android. За швидкістю роботи IOS випереджає офіційний сайт 1хСтавка.

Програма 1Win для комп'ютерів

Програма адаптована для всіх сучасних версій Windows, починаючи з 7-ї. На переконання авторів, комп'ютерна програма 1xStavka прискорює роботу, і бетторам зручно ставити в прематче і лайв.

Фінансові транзакції

Клієнтам БК 1хСтавка доступні всі популярні платіжні системи. А саме:

Віза;

Мастеркард;

Ківі;

Вебмані;

Яндекс гроші;

Гаманець ЦУПІС;

Мобільні платежі.

Усі операції виконуються в рублях. Мінімальна сума для поповнення - 50 рублів, для зняття - 100 р. Швидкість проведення платежів – миттєва, всі операції проводяться без комісії. Оскільки букмекерська контора 1xStavka ru - є легальним оператором, то все виграші оподатковуються. На сайті є розділ "Оподаткування", в якому детально описані основні моменти.

За фінансовими операціями думки бетторов розділилися. Одна частина клієнтів в цілому задоволена і швидкістю, і точністю транзакцій. Але інші беттори скаржаться на порізку максимумів для ставок в лайв, а також затримку виплат виграшів за надуманими причинами. І такі проблеми дійсно є. Якщо на перших порах 1хСтавка не так грішила цим, то зараз підхід змінився, і все частіше сильні гравці стикаються з обмеженнями, коли їм затримують виплати.

Популярні питання

Чи можлива авторизація на сайті 1хСтавка з логіном і паролем від 1хБет?

Ні, це різні компанії, тому для кожного кабінету має бути унікальна пара логін-пароль.

Я хочу активувати1хСтавка промокодпід час реєстрації. Де його знайти?

На нашому сайті завжди є актуальні промокоди БК 1хСтавка.

Чи можлива реєстрація на сайті 1хСтавка більше одного разу?

Тільки в окремих випадках, коли попередній акаунт анульований, а гравець отримав дозвіл створити новий.

Чи з’являться інші валюти для платежів в БК 1хСтавка?

Поки не планується.

Висновок

Ми провели огляд 1хСтавка і переконалися в хороших коефіцієнтах та широкій лінії. Клієнти отримують достойні бонуси та користуються сучасними додатками. Можна поставити тверду п’ятірку цьому оператору.