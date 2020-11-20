Аналіз та огляд букмекерської контори Фан Спорт, переваги і недоліки.

Букмекерська контора Фан Спорт зареєстрована в Україні у 2016 році. Це міжнародний контрагент, який надає послуги у сфері беттінгу на підставі ліцензії Ігорної палати Кюрасао. Діяльність БК орієнтована переважно на російськомовну аудиторію, проте офіційний сайт Фан Спорт перекладений на декілька закордонних мов. Оскільки це офшорна організація, у клієнтів із Росії та деяких інших країн СНД можуть бути складнощі із доступом до майданчика БК. В такому випадку скористайтесь дзеркалом офіційного сайту, щоб оминути блокування. Перед тим, як перейти до гри на ставках, активуйте промокод, щоб отримати заохочення. Це зробить ваш старт у сфері беттінгу більш вигідним.

Промокод fan_16 і бонуси 2020 році

Пропозиція Фан Спорт 2020 Подробиці бонусу Промокод Фан Спорт Бонус при реєстрації Бонус 1000 UAH fan_16 Вітальний Пакет Бонусів На Слоти 100%-ий бонус у казино за перше поповнення fan_16 Козирна Середа 80% бонус на ваш депозит fan_16 Експрес Дня Ставки на найяскравіші спортивні події дня fan_16

Промокод Фан Спорт 2020: перше поповнення із бонусом

Для того, щоб отримати це заохочення, потрібно поповнити свій рахунок на суму від 100 до 500 гривень. За це вам буде нараховано додатково 100% від розмірів трансферу на бонусний «гаманець». Ці кошти можна використовувати для оплати ставок на спорт. Щоб вивести гроші, потрібно проставити суму загалом вказану кількість разів на парі типу «Експрес» із трьох чи більше подій із середнім коефіцієнтом від 1,4. У вас є 10 діб на те, щоб зробити усі ставки. Поки активоване це заохочення, ви не можете скористатись іншим. Докладніше про бонуси та акції від Фан Спорт читайте у відповідному розділі офіційного сайту.

Що таке бонус Фан Спорт, як їм скористатись?

Серед усіх заохочень від різноманітних букмекерів це найпростіше у плані активації та відіграші. Промокод Фан Спорт 2020 – це комбінація, яку потрібно ввести при реєстрації, щоб пізніше отримати вітальне заохочення. Виглядає вона наступним чином – «fan_16». Цей код можна використовувати як для розділу ставок на спорт, так і для казино того ж бренду. Зверніть увагу, не вписавши цю комбінацію при реєстрації, ви ризикуєте залишитись без заохочення. Якщо при реєстрації ви все зробили правильно, бонус буде нараховано автоматично. Інакше потрібно залишити заявку у службі технічної підтримки.

Реєстрація на майданчику

В першу чергу потрібно перейти на офіційний сайт букмекера. Тут, у правому верхньому куті, знайдіть відповідну клавішу. Натисніть її. Ви опинитесь у відповідному розділі. Тепер потрібно заповнити пусті рядки актуальними та правдивими даними. Особливу увагу приділіть пункту «Валюта». Обирайте той варіант, який для вас є найзручнішим. Пізніше змінити рахунок та тип валюти для трансферів буде складно.

Пам’ятайте про те, що саме тут потрібно вписати промокод Фаворит Спорт 2020. Скопіюйте комбінацію «fan_16», після чого вставте її у відповідний рядок. Залишилось поповнити рахунок на суму від 500 гривень. Зробити це можна через особистий кабінет, вікно для авторизації знаходиться тут же. Не забувайте підтвердити власні дані, це можна зробити через e-mail чи за номером телефону.

Інші пропозиції та бонуси

Окрім промокоду Фан Спорт 2020, букмекер пропонує користувачам накопичувати спеціальні бали. Їх можна використати в окремому розділі на офіційному сайті. Це аналог фрібетів, проте з більш «м’якими» умовами відіграшу. У свій день народження користувач також отримує певну кількість промобалів.

Окрім цього, на сайті регулярно проходять різноманітні акції та обмежені у часі промо. Слідкуйте за новинами на сайті Фан Спорт, а також у групах в соціальних мережах, щоб завжди бути в курсі «гарячих» новинок від БК.

Що робити у випадку блокування сайту

Оскільки букмекерська контора Фан Спорт надає послуги на підставі офшорної ліцензії, у деяких користувачів можуть з’явитись проблеми із доступом до ресурсу. В такому випадку ви можете скористатись одним із приведених нижче варіантів вирішення проблеми, а саме:

Перейти на дзеркало Фан Спорт. Це копія офіційного сайту, розміщена на інших майданчиках, які ще не встигли заблокувати. Інформацію про них можна знайти на тематичних ресурсах, у групах БК в соціальних мережах, тощо.

Активувати сервіс VPN. Встановіть для свого браузера відповідний плагін, чи завантажте окремий софт. VPN приховує локацію користувача, що дає змогу обійти блокування.

Скористатись браузером з анонімайзером. Це програми типу Tor чи Opera. Проте в цьому випадку швидкість передачі пакетів даних досить сильно знижується.

Пам’ятайте про те, що у будь-якому з цих випадків ви можете скористатись власними логіном і паролем для доступу до майданчика БК. Повторно проходити реєстрацію непотрібно.

Опис особливостей букмекера

Фан Спорт – це досить відома букмекерська контора в Україні. Вона не може конкурувати, наприклад, із Парі Матч, проте власну нішу все ж знайшла. З огляду на те, що букмекер працює на ринку лише з 2016 року, компанії вдалось досягнути великих результатів. Ви можете робити ставки через сайт чи клієнт Фан Спорт після реєстрації. Зверніть увагу, при створенні акаунту у вас є вибір валюти. Окрім гривні, ви також можете вести взаєморозрахунку у російських рублях, доларах чи євро.

Огляд лінії

Як і більшість невеликих офшорних букмекерів, Фан Спорт не можете запропонувати значний «кошик» спортивних подій. Користувачам доступні ставки по 25 напрямкам, серед яких майже немає смолл-маркетів. Значний розпис є тільки по «гарячим» подіям міжнародного рівня. Проте цього цілком достатньо новачкам, які ще не визначились із власною стратегією.

З цікавих напрямків варто відзначити ставки на політику, шоу-бізнес, собачі забіги, навіть на зміну погодних умов. Зверніть увагу на кіберспорт. Цей напрямок на майданчику дуже добре розписаний. На базі БК є ставки на статистику. Середній рівень маржі складає 3%, що досить низко у порівнянні з іншими українськими букмекерами. Саме це є основною перевагою Фан Спорт.

Взаєморозрахунки із букмекером

Користувач може використовувати усі стандартні методи для поповнення ігрового рахунку та виведення коштів із акаунту Фан Спорт. Це банківські картки VISA/MC, електроні гаманці, інтернет-банкінг, наприклад, Приват24, рахунки у деяких стільникових операторів, термінали. Розмір мінімальної ставки на ресурсі складає 10 гривень. Ліміти на виплати залежать від рівня клієнта та його фінансового контрагента, з’ясовуйте це додатково.

Висновки

Букмекерська контора Фан Спорт не може конкурувати із «китами» цього ринку, проте це не означає, що ця платформа не буде цікавою користувачам. Звернути увагу на майданчик варто новачкам, а також тим беттерам, які роблять ставки на специфічні напрямки, кіберспорт і футбол. Саме ці позиції на майданчику розписані найкраще. Пам’ятайте про те, що ви можете скористатись промокодом від Фан Спорт 2020, що дасть вам можливість отримати привітальне заохочення.

Використовуйте для ставок в першу чергу бонуси, це зробить ваші перші кроки на проекті максимально вигідними. Перед тим як зареєструватись, рекомендуємо прочитати усі правила та умови надання послуг БК, а також категорію FAQ, де зібрані відповіді на найпопулярніші питання новачків.