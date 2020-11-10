Промокод Фан Спорт - fan_16 | Betting | Champion.com.ua

Букмекерська компанія за відносно короткий термін існування встигла завоювати прихильність у багатьох клієнтів. Це суто онлайн проект. Хоча в перші роки існування клієнти ставили в касах букмекера, яких було чимало в містах України. Дізнаємося, як стати клієнтом компанії, та отримати промокод Фан Спорт.

Промокод Фан Спорт fan_16 і бонуси 2020 році

Пропозиція Фан Спорт 2020 Подробиці бонусу Промокод Фан Спорт Бонус при реєстрації Бонус 1000 UAH fan_16 Вітальний Пакет Бонусів На Слоти 100%-ий бонус у казино за перше поповнення fan_16 Козирна Середа 80% бонус на ваш депозит fan_16 Експрес Дня Ставки на найяскравіші спортивні події дня fan_16

Що означає промокод Фан Спорт fan_16?

Гравці навіть з невеликим досвідом ставок в букмекерських конторах точно знають, що таке промокод. Але новачки часто перший раз чують про це. То ж для них розкажемо, що це таке. Під час реєстрації на сайті букмекера є окреме поле:

Зверніть увагу на третє поле. Якщо людина має при собі промокод Фан Спорт, він вводить його. Якщо система приймає код, то гравець зможе отримати додаткові бонуси в додачу до діючих на сайті Фан Спорт. Одразу скажемо, що промокод Фан Спорт – це певна комбінація символів, яка має обмежений період дії. Як правило, код актуальний на протязі місяця. Після цього терміну його вже не можна активувати при реєстрації.

Реєстрація на Фан Спорт

Створити обліковий запис на сайті оператора можна 4-ма способами. Спочатку гравець тисне на кнопку реєстрації, активується форма з усіма варіантами.

• В один клік. Самий оперативний спосіб, коли вибирається валюта, країна проживання і вставляється промокод Фан Спорт (при наявності). Після цих простих маніпуляцій беттор отримує логін і пароль, під якими він авторизується на сайті;

• За номером телефону. Ще один простий метод, коли людина вказує номер телефону, і система надішле код. Його потрібно ввести в спеціальне поле. Потім людина обирає валюту для платежів і отримує логін і пароль.

•По електронній пошті. Більш складний спосіб, коли потрібно заповнити наступні поля: країна проживання, місто, регіон, валюта, електронна пошта, номер телефону, ім'я, прізвище, пароль і промокод Фан Спорт.

• Через соціальні мережі. Можлива авторизація через вже існуючі аккаунти в наступних соціальних мережах. Гравець отримує той же логін в соцмережі, але для входу на сайт Fansport він використовує вже інший пароль.

Верифікація. Зазвичай при подачі першої заявки на виплату грошей співробітники Фанспорт вимагають від клієнта документи, що засвідчують особу. Це може бути паспорт, водійські права. Документи відправляються у вигляді сканів. У деяких випадках потрібні ще виписки з банківських операцій. Після перевірки всіх даних гравець допускається до ставок на сайті Фан Спорт.

Стартовий бонус Фан Спорт

Клієнти букмекерської контори Fansport мають хорошу можливість отримати стартовий бонус, рівний першому депозиту. Але для цього необхідно виконати кілька умов. Спочатку зареєструватися на офіційному сайті букмекера. Потім поповнити баланс на мінімальну суму 25 гривень. На бонусний рахунок надійде 100% від першого внеску. Потім гравець повинен виконати такі умови:

Витратити на ставки 3 стартових депозита;

Ставити лише на експреси з мінімум 3-х позицій;

Мінімальний коефіцієнт для будь-якої позиції - 1,4;

Зробити ставки потрібно за 30 днів з моменту старту в акції.

Якщо активувати промокод Фан Спорт при реєстрації, то можна отримати додаткові бонуси. Розмір промокодних бонусів залежить від того, на якому сайті гравець знайшов код.

Після виконання всіх умов призові кошти зараховуються основний баланс. Гравець може вивести їх або використовувати для подальших ставок. На основний рахунок зараховується залишок бонусних коштів, але не більше, ніж початкова бонусна сума.

Інші бонуси Фан Спорт

Всі бонуси букмекерської контори Фан знаходяться в розділі "Промо". Серед найкращих можна відмітити наступні:

Козирна середа;

Експрес дня;

День народження з Фан Спорт;

100% страховка від програшів.

Козирна середа. Постійна акція для всіх клієнтів Фан Спорт. Що потрібно зробити, щоб отримати приз? В першу чергу, поповнити баланс в середу. Протягом доби гравець має поставити 3 депозити. Враховуються лише експреси з мінімум 3-х подій з найменшим коефіцієнтом 1,4. Якщо беттор виконає усе умови, він отримає 80% від поповнення на основний рахунок.

Експрес дня. На сайті букмекера щодня публікуються спеціальні експреси. Якщо вийде виграти за цією ставкою, то гравець отримує 10% бонусу до виграної суми. Таким чином ставити можна хоч кожен день. Головне - вибирати ті експреси, в прохідності яких гравець впевнений.

День народження з Фан Спорт. Активним гравцям надається безкоштовна ставка в День Народження. Її розмір визначається окремо. По суті це фрібет, чистий виграш від якого надходить на основний рахунок беттора.

100% страховка від програшів. Звичайно, всі клієнти букмекерської контори хочуть тільки вигравати. Букмекерська контора Fansport впровадила систему страховки від поразок. Клієнт оплачує певну суму, в залежності від розміру парі. Якщо ставка програє, то беттор отримає повне повернення поставлених грошей.

Лінія і коефіцієнти Фан Спорт

Спортивні ставки зібрані в розділі "Спорт". Букмекер Фан Спорт приймає ставки на понад 25 видів спорту. Як завжди, дисціпліни подаються в алфавітному порядку. В окремому розділі розмістилися топ ставки. Також гравці обирають матчі на сьогодні, завтра і на інші дати:

Розглянемо пропозиції для окремих видів спорту, дізнаємося які коефіцієнти букмекер пропонує в лайві і перед початком матчів, підрахуємо маржу.

Футбол. Залежно від рейтингу турніру і популярності команд, кількість маркетів в передматчевих футбольних розписах варіюється від 1400 до 1600. Це порівняно невелика розбіжність, яку можна спостерігати практично кожен день, навіть якщо матчів не дуже багато.

Непоганий вибір тоталів і фор, вистачає комбінованих парі в форматі "тайм-матч", є пропозиції для окремих таймів. В цілому можна констатувати гідний набір пропозицій для футбольного беттінга

Переходимо до маржі на футбол. Її можна назвати пристойною. Наприклад, комісія на П1, П2, і Х часто досягає 4%. Це небагато в сучасних реаліях. На фори і тотали маржа в лайві знаходиться в межах 6-8%. На найбільш рейтингові поєдинки комісія знижується до 5%, яку також можна назвати вигідною.

Хокей. Передматчеві хокейні розпису містять до 1000 пропозицій. Правда, за кілька днів до початку поєдинків число маркетів ледь перевищує 200. Букмекер зловживає ставками на точний рахунок. Незрозуміло, навіщо в такій кількості пропонувати ставки з коефіцієнтами за сотню. Комісія на хокей радує. В середньому на передматчеві ринки вона становить 5%, в лайв досягає 7% і трошки вище. Очевидно, що це прийнятні умови для ставок на хокей.

Баскетбол. Кількість маркетів в передматчевих баскетбольних розписах сильно залежить від престижності змагань. Якщо це матч НБА або Євроліги, то беттор побачить від 140 до 200 пропозицій в прематчі і стільки ж в лайві. Але нерідко на товариські баталії букмекер публікує не більше 80 варіантів парі, а іноді і зовсім лише 50.

Коефіцієнти на баскетбольні матч в цілому прийнятні. Букмекер вкладає маржу на передматчеві ринки до 4,5%. В Лайв комісія досягає лише 5,5 %. Цілком логічно, що багато клієнтів контори Фан Спорт віддають перевагу баскетболу.

Теніс. Розписи на тенісні матчі престижних турнірів заповнюються непогано. На найпрестижніші змагання в дні матчів набирається до 100 маркетів. Правда і тут відзначимо перебір ставок на точний рахунок по геймах в партіях. Не бракує фор і тоталов (по 6-10 варіантів). Комісія в прематчі досягає 7%, а в лайві - 8%.

Кіберспорт. Комп'ютерні дисципліни на сайті букмекерської контори Фан Спорт представлені також в широкому форматі. Кількість маркетів до найбільш рейтингових баталій по Контр-Страйку і Доту 2 часто перевищують 20. Комісія - від 7 до 10% в прематчі і лайві. Ми радимо тут ставити. Зовсім не обов’язково шукати інших операторів.

Підсумовуючи, можна зробити однозначний висновок, що бетторам вигідно ставити в букмекерській конторі Фан Спорт. Коли маржа наближається до 6%, можна розраховувати на хороші прибутки на дистанції.

Служба підтримки

У довідковому центрі зручно отримувати консультації. Користувач вибирає іконку з потрібною тематикою питань, після чого активується спеціальна форма для звернення. Відповіді можна отримати українською, російською.

Звичайно, є онлайн чат, де гравці також отримують оперативні відповіді на свої питання. Працює служба підтримки в цілодобовому режимі. На думку багатьох клієнтів, це дійсно корисна служба, яка реально допомагає розібратися з багатьма питаннями. В тому числі гравці зможуть дізнатися, де дістати промокод Фан Спорт.

Мобільні парі

Чи комфортно робити ставки в БК Фан Спорт з телефону? Так, більше того, це дуже хороша альтернатива основному сайту. Справа в тому, що дуже часто сайт букмекера з різних причин недоступний. Єдиним способом зайти у власний кабінет є мобільна версія та додаток Фан Спорт.

Клієнтам доступні ті самі ринки з аналогічними коефіцієнтами. Можете зрівняти коефіцієнти на різні позиції в мобільній і основній версіях букмекера Фан Спорт, і не знайдете жодного відмінності. Можна сказати впевненно, що мобільний сайт букмекера Фан Спорт дуже зручний для роботи. Всі основні кнопки на видних місцях, їх легко знайти. І, що дуже важливо, всі сторінки оперативно відкриваються, ставки приймаються миттєво. Доступна опція "В один клік". Беттори, які активно ставлять в лайв, користуються цією функцією. Вона дозволяє ставити буквально одним дотиком.

Отримати доступ до всіх розділів в мобільній версії Фан Спорт дуже просто. Досить натиснути зверху на три рисочки.

Бачимо абсолютно аналогічний набір пропозицій. І так, в телефоні також доступна реєстрація з промокодом Фан Спорт. Їм в тій же мірі доступні всі акції та бонуси від Fansport.

Посилання для скачування мобільних додатків доступні і в мобільній версії. Клієнти використовують обидві версії - Android і IOS. По надійності в роботі вони випереджають основний сайт букмекера. Знову ж таки, за потреби клієнти можуть звернутися до операторів в онлайн чаті. Посилання на чат – це сіра кнопка. Консультанти відповідають так само швидко, як і на основному сайті. Якщо гравець хоче отримати консультацію з приводу промокоду Фан Спорт, він обов’язково отримає її.

Фінанси

Для поповнення рахунку та зняття коштів клієнти букмекерської контори Фан Спорт використовують такі платіжні системи:

Віза;

Мастеркард;

e-Pay;

Мобільні оператори;

Приват24.

Клієнтам доступні популярні валюти: гривні, долари, євро та інші. Мінімальна сумма для поповнення - 10 грн, для зняття - 50 грн. Максимумів немає. Комісія за переклади відсутня.

Відгуки клієнтів

Гравці букмекерської компанії Фан Спорт позитивно оцінюють коефіцієнти на набір ринків для ставок в лінії. Їм подобається швидка реєстрація та якісні мобільні додатки. Багато бетторів дійсно використовують промокод Фан Спорт. Вони також задоволені тим, що можна збільшити вітальний бонус.

Негативні коментарі клієнти надсилають з приводу роботи сайту букмекера Фан Спорт. І так, вони в цілому праві. На основний ресурс букмекера часто не вдається потрапити. Чому така ситуація, сказати важко. Можливо проводяться технічні роботи, але наразі сайт недоступний не тільки для звичайних користувачів, але й для зареєстрованих бетторів.

Що стосується фінансових інструментів, то тут особливих нарікань немає. Гравці задоволені вибором валют та платіжних систем. Також клієнтів влаштовують ліміті. Єдине, що бентежить, це перешкоди успішним бетторам. Якщо гравець постійно виграє, утримує позитивний баланс виграшів та програшів, то букмекер може знижувати ліміти для максимальних ставок. Така практика, нажаль, властива багатьом операторам. Не є винятком і БК Фан Спорт. Можна порекомендувати таким гравцям більш ретельно обирати ставки, щоб завжди були запасні варіанти для подібних випадків.

Популярні питання

Я зареєструвався з промокодом в букмекерській конторі Фан Спорт кілька днів тому. Чи буде він діяти зараз, якщо вже з'явився новий промокод Фан Спорт?

Так, головне використовувати його протягом 30 днів при відіграші вітального бонусу. Всі ставки, що відповідають умовам, йдуть в залік вашого бонусу з промокодом

Чи є різниця між промокодами, отриманих на різних ресурсах?

Так, гравці отримують різні проценти до стартового бонусу. В одному випадку це може бути+ 20%, а в іншому 50%.

Чи можу я скористатися промокодом Фан Спорт вже після реєстрації?

Так, на сайті є розділ "Вітрина промокодів", да гравці обмінюють промобали, зароблені ставками, на фрібети.

Якщо я не скористаюся промокодом Фан Спорт при реєстрації на сайті, мені не заблокують доступ до бонусів і акцій?

Ні, всі актуальні бонуси та акції на сайті букмекера будуть доступними в повному обсязі.

Чи зможу я активувати промокод Фан Спорт при реєстрації в мобільному додатку?

Безумовно, так.