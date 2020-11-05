Рейтинг букмекерiв України: вибор гральної платформи для розміщення ставок.

Рейтинг букмекерiв України - найбiльш популярнi платформи

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При виборі гральної платформи для розміщення ставок варто проконсультуватися з рейтингом букмекерів України. Так, в першу чергу, контора повинна бути легальна, а потім потрібно звертати увагу на справжні відгуки клієнтів, у яких вже був досвід роботи з тим чи іншим ресурсом. Найчастіше зручність роботи з сайтом набагато важливіша, ніж багатство лінії, оскільки для більшості гравців найбільш важливими спортивними напрямками є футбол, баскетбол, хокей та інші популярні види спорту, які практично будь-яким букмекером будуть підтримуватися.

Взагалі, складно виділити найкращі букмекерські контори, оскільки багато в чому функціонал різних БК схожий, ну і, звичайно ж, багато що залежить від особистих уподобань конкретного користувача. У будь-якому випадку, зараз розглянемо деякі букмекерські контори і розберемо, на які платформи можна звернути увагу при виборі грального ресурсу.

Рейтинг букмекерiв України: параметри оцінки

Отже, розглянемо параметри, за якими ми будемо аналізувати платформи в рамках рейтингу букмекерських контор.

Ігрові можливості (головним чином, лінія доступних подій) Опції для мобільних (наявність повноцінних мобільних додатків для смартфонів або ж мобільної версії сайту БК) Платіжні платформи (Оцінимо, наскільки вдало підібрані платіжні рішення в порівняння з іншими БК України і офшорними платформами) Дизайн та інтерфейс (Розберемося, наскільки приємний сайт для очей і чи зручно користуватися запропонованим інтерфейсом)

Ігрові можливості

Аналіз рейтингу букмекерів України почнемо з офшорної платформи 1xbet. Цей букмекер може запропонувати гравцям багату лінію подій, в рамках якої зробити парі можна не тільки на спортивні заходи, але також і на події, що не належать до світу спорту, на кшталт політичних виборів або кіберспорту. Є також деякі цікаві опції на зразок конструктора ставок і т.д. В цілому, вибір доступних варіантів по різним спортивним напрямками дуже великий, і, наприклад, в рамках футболу можна робити ставки навіть на далеко не найпопулярніші ліги.

Опції для мобільних

Клієнти 1xbet також мають можливість розміщувати ставки і зі смартфона. Для цього можна скористатися мобільним додатком, який доступний для скачування на смартфони з операційною системою Android і iOS. У відповідному розділі представлена інформація по установці для кожної ОС. Незважаючи на деякі нарікання, користуватися мобільним продуктом вiд 1xbet досить зручно.

Платіжні платформи

В список доступних способів оплати входять банківські карти різних платіжних систем, а також цілий ряд електронних гаманців. Крім того, вносити депозит можна за допомогою балансу мобільного і готівкою, а також використовуючи термінали оплати. Послуги інтернет-банкінгу також доступні, так само як і підтримуються криптовалюти. В цілому, список доступних платіжних рішень дуже широкий, в тому числі, що стосується і виведення коштів. Взагалі, порівнюючи 1xbet з рядом букмекерських контор України по параметру доступних способів оплати, офшорна БК виглядає набагато привабливіше.

Дизайн та інтерфейс

Сайт букмекерської контори 1xbet виглядає досить непогано, і основні розділи знаходяться під рукою. Більш того, значки різних секцій вельми інформативні та орієнтуватися на ресурсі можна без особливих проблем. Кнопка реєстрації також знаходиться в звичному для себе місці; більш того, розділ, присвячений створенню аккаунта, продубльований трохи нижче. При реєстрації можна вказати і промокод 1xbet. До речі, створити акаунт користувачі можуть і буквально в один клік, втім, додаткову інформацію про себе все ж доведеться внести потiм. Не варто також забувати і про верифікацію, яка у випадку роботи з офшорною платформою може викликати певні труднощі.

Favorit

Ігрові можливості

Фаворит, в принципі, може вважатися одним з лідерів рейтингу букмекерів України, якщо мова йде саме про вітчизнянi платформи. У будь-якому випадку, за пропонованим багатством вибору Фаворит дійсно виглядає вельми впевнено, і лінія тут цілком порівнянна з тим, що може запропонувати той же 1xbet. В рамках підкатегорії "спеціальні ставки" прогнози можна зробити, в тому числі, і на такі речі, як події з шоу-бізнесу, політику і так далі.

Опції для мобільних

Робити ставки на Фаворит зі смартфона можна за допомогою мобільної версії сайту або ж скориставшись повноцінним мобільним додатком. У правій частині головної сторінки сайту можна знайти посилання на відповідний розділ, в якому вже можна завантажити файли для Android і iOS пристроїв. Переключитися ж в мобільну версію гравцi можуть, відшукавши вiдповiдне посилання в нижній частині сторінки, хоча, за замовчуванням, мобільний сайт повинен автоматично відкритися при вході на ресурс зі смартфона.

Платіжні платформи

Незважаючи на провідні місця в рейтингу букмекерів України, Фаворит не може похвалитися великим вибором підтримуваних платіжних платформ. Так, поповнити баланс можна за допомогою банківських карт і деяких електронних гаманців, причому далеко не найпопулярніших. Виводити кошти можна тими ж способами, однак тут потрібно враховувати терміни здійснення транзакцій, які традиційно доволi довгi в разі використання карт. Досить зручно, що мінімальні і максимальні значення, як по депозиту, так і по виведенню однакові для всіх платіжних інструментів.

Дизайн та інтерфейс

Серйозні нарікання є і по дизайну сайту. Так, інші представники в рейтингу букмекерів України можуть похвалитися набагато зручнішим і інформативним сайтом, причому мова йде саме про вітчизнянi платформи. У випадку ж з Фаворит доводиться миритися з незручною навігацією і слабким поєднанням обраних кольорів. Все це ускладнює роботу з сайтом, який скорiше справляє враження ресурсу онлайн-казино, ніж контори, яка претендує на перші місця в рейтингу букмекерів України. Як і у випадку з 1xbet кнопки входу в особистий кабінет і створення аккаунта нового користувача знаходяться в правій верхній частині сторінки. Якщо у вас є промокод Фаворит, то, ймовірно, вказати його можна буде вже після реєстрації, оскільки після кліка на кнопку реєстрації відповідної графи в поле вводу даних немає.

Pari Match

Ігрові можливості

Букмекерська контора Парі Матч також вважається однією з найбільш популярних в рейтингу букмекерів України. Що стосується лінії, то тут також можна знайти основний набір спортивних напрямків, однак, що говорячи про ставки на неспортивні категорії, треба відзначити, що вибору тут значно менше. Так, сфера шоу-бізнесу обмежується ставками на Євробачення або премію Оскар, а політичні прогнози також вельми нечисленні. Втім, є секція віртуального спорту, і ставки такого типу винесені в окремий розділ, втім, створюється враження, що і тут вибір не такий великий, як у конкурентів.

Опції для мобільних

Подібно до багатьох платформ, які займають високі позиції в рейтингу букмекерів України, Парі Матч пропонує користувачам робити ставки і з мобільного. Для цього можна скористатися повноцінним мобільним додатком, втім, скачати його складніше, ніж у інших букмекерів. Так, почати завантаження можна, відсканувавши QR-код на сайті, на відміну від інших платформ, де можна відшукати посилання на скачування прямо на сторінці.

Платіжні платформи

У розділі по депозиту і виведенню коштів користувачi виявлять цілком прийнятний набір платіжних платформ. Так, вносити кошти на свій баланс можна за допомогою банківських карт, електронних гаманців, мобільних платежів, а також внести депозит можливо готівкою і за допомогою терміналів оплати. Для виведення також представлено цілком достатня кількість платіжних інструментів, проте вона менше, ніж арсенал доступних рішень для депозиту. Як заявляє букмекер, усi зарахування на ігровий баланс, за винятком поповнення готівкою, відбуваються миттєво, ну а терміни транзакцій по виведенню коштiв можуть серйозно відрізнятися в залежності від обраного вами платіжного способу. Крім того, звертайте увагу і на комісії, які в окремих випадках можуть стягуватися самою платіжною платформою.

Дизайн та інтерфейс

Дизайн сайту Парі Матч більш приємний для очей ніж те, що пропонує Фаворит, однак і тут далеко все не так гладко. Так, основні кольори платформи переважно чорні з додаванням жовтих елементів, проте виглядає все це не дуже витончено, і ідеальним з точки зору графічних рішень сайт, однозначно, не назвеш. Численні недоліки полягають як в розташуванні розділів, так і в самому оформленні головної сторінки сайту. Кнопки входу в особистий кабінет і реєстрації знаходяться в звичному для себе місці, однак на першому етапі реєстрації платформа не запропонує вказати Парі Матч промокод, але, можливо, скористатися бонусним кодом гравці зможуть при подальшому заповненні анкети.

Melbet - промокод BETMAX

Ігрові можливості

У лінії офшорного букмекера Melbet можна знайти великий вибір ставок на футбол, що дозволяє робити прогнози навіть на чемпіонати таких країн, як Колумбія, Гаїті і так далі. Втім, і розділ спеціальних ставок також може похвалитися наявністю прогнозів на різні неспортивні події. В цілому, лінія Melbet цілком відповідає тому рівню, яким можуть похвалитися й інші популярні контори в рейтингу букмекерів України.

Опції для мобільних

Переключитися на мобільну версію можна в нижній сторінці сайту, однак при спробі зробити це з комп'ютера мобільний веб-сайт не з'являється. Крім того, на сайті не представлений розділ з мобільними додатками, хоча такий мобільний продукт у контори, ніби як, є.

Платіжні платформи

Перейти в розділ з платіжними платформами можна, клікнувши по посиланню "платежі" в нижній частині сторінки. Тут гравцям відкриється список доступних платіжних платформ, причому вибір тут дуже солідний. Підтримуються не тільки традиційні фінансові інструменти, на зразок банківських карт і електронних гаманців, але також скористатися можна і цілою низкою криптовалют. Запитувати кошти з системи можна також цілим рядом платіжних платформ, проте як завжди звертати увагу потрібно на комісії і терміни здійснення виплат.

Дизайн та інтерфейс

Інтерфейс платформи і графічне оформлення, в принципі, досить непогане, проте в ряді аспектів сайт Melbet знову ж таки більше схожий на онлайн-казино, хоча все ж саме букмекерська складова тут є основною. Всьому виною велика кількість різних яскравих рекламних банерів, які інформують про різні акції та бонуси, втім, їх кількість не настільки надмірна, як наприклад, в тому ж Фаворит. У порівнянні з іншими конторами рейтингу букмекерів України з точки зору дизайну Melbet виглядаєв цілому прийнятно, однак не варто забувати про труднощі, які можуть виникнути при вході на сайт, так як даний ресурс відноситься до офшорних платформ. Крім того, насторожують і помилки в українській версії. Кнопку реєстрації також знайти нескладно, і в формі, що відкриється ресурс відразу запропонує вказати промокод Мелбет, якщо такий є у гравця.

Fan Sport

Ігрові можливості

На тлі конкурентів по рейтингу букмекерів України Фан Спорт, навряд чи, може виділитися лінією, оскільки за багатством пропонованої різноманітності тут все, як і у всіх: багато опцій за ставками на популярні спортивні напрями, а також певний набір прогнозів на неспортивні події в рамках підкатегорії "спеціальні ставки". Втім, деякі явні переваги у Фан Спорт все ж є, і про них ми поговоримо трохи пізніше.

Опції для мобільних

Фан Спорт підтримує не тільки мобільну версію, але також і дозволяє гравцям скачати повноцінний мобільний додаток для Android і iOS пристроїв. Внизу сторінки потрібно відшукати розділ з додатками і далі скачати продукт для вашої операційної системи. Про всяк випадок не забудьте в налаштуваннях свого телефону дозволити скачування файлів зі сторонніх джерел.

Платіжні платформи

На сторінці "способи оплати", в яку можна перейти за посиланням в нижній частині сайту, гравці зможуть ознайомитися з тим набором платіжних платформ, які доступні як для внесення депозиту, так і для виведення коштів. Тут ми бачимо досить непоганий вибір різних платіжних інструментів, в список яких входять не тільки банківські карти і електронні гаманці, але також і криптовалюта, не кажучи вже про послуги терміналів оплати або інтернет-банкінгу. Однак, дещо дивно те, що депозит не можна внести за допомогою балансу мобільного, хоча цим способом можна скористатися для отримання коштів, в той час як у багатьох букмекерів буває рівно навпаки.

Дизайн та інтерфейс

У порівнянні з іншими платформами з рейтингу букмекерів України можна сказати, що Фан Спорт може похвалитися одним з кращих дизайнів. Інтерфейс ресурсу досить інформативний, і сайт дiйсно виглядає досить непогано. Втім, деякі нарікання все ж є, і до топових контор Фан Спорт все ж не дотягує, проте зовсім вже серйозних недоліків тут виділити складно. Розташування основних органів управління тут цілком стандартне. Так, зайти в свій аккаунт або завести новий обліковий запис можна, клікнувши по відповідній кнопці праворуч у верхнiй частині сторінки. Нові клієнти при реєстрації можуть також вказати і промокод Фанспорт при наявності.

Пiдсумки

Отже, в рейтингу букмекерів України, в якому зібрані популярні платформи серед вітчизняних гравців, можна знайти як локальні українські ресурси для розміщення ставок, так і офшорні БК. Незважаючи на те, що майже всі вони можуть похвалитися приблизно однаковою лінією на спортивні події (і мова в даному випадку йде про дійсно багату добірку доступних напрямків), за іншими параметрами ці ресурси можуть серйозно відрізнятися. Головним чином, це стосується графічного оформлення сайтів, і тут потрібно відзначити, що офшорні контори все ж виглядають набагато більш приємно, та їх дизайн більш вдалий і краще продуманий, ніж на сайтах українських контор. Так, багато сайтів українських букмекерів виглядають далеко не презентабельно. Крім того, при виборі БК не забувайте, що, в першу чергу, необхідно враховувати її легальний статус і віддавати перевагу варто тільки тих ресурсам, які є легальними у вашій країні.

Нарешті, пам'ятайте про обережність, граючи в азартні ігри. Так, якщо ви вирішили грати на ставках, то ставте рівно стільки, скільки вам не шкода втратити, так як розраховувати на те, що вам вдасться примножити свої кошти за допомогою беттінга, однозначно, не варто. Грайте обережно і вмійте вчасно зупинитися, інакше ви ризикуєте залишитися ні з чим.