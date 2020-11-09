Бонуси на промокоди Парі-матч. Як знайти промокод букмекера та правильно використати його. Коефіцієнти і ставки на сайті, мобільні додатки. Відповіді на популярні питання гравців

Букмекерська компанія Парі-матч давно працює на ринку. Компанія одна з перших з’явилася в Україні. Зараз це повноцінний інтернет проект, де гравці зі всього світу роблять ставки, та отримують виграші, не виходячи з дому. Дізнаємося, як стати клієнтом букмекера, так як застосувати Парі-матч промокод. Переконаємося на конкретних прикладах, що коефіцієнти букмекера дійсно високі, і що варіантів в лінії досить багато для повноцінної гри.

Промокод Парі-матч і бонуси 2020 році

Реєстрація в Парі-матч

Щоб стати клієнтом букмекерської контори Парі-матч, потрібно натиснути на кнопку реєстрації. З’явиться ось така коротка форма:

Зверніть увагу на вибір валюти для ставок в БК Парі-матч. Гравець обирає валюту один раз, в подальшому її не можна змінити. Далі клієнт прописує пароль і тисне на сіру кнопку реєстрації. Після цього на номер телефону прийде смс з посиланням на власний кабінет. Гравець авторизується за допомогою номера телефона та пароля.

Ідентифікація. Щоб поповнити власний рахунок, та отримати доступ до ставок в букмекерській конторі Парі-матч, усі гравці проходять ще ідентифікацію. Суть її в тому, що гравець надсилає скани паспорту, або іншого документу з фото. Адміністрація перевіряє надану інформацію. Якщо все вірно, то клієнт допускається до ставок.

Захист аккаунта. На сайті БК Parimatch є поради щодо захисту ігрового рахунку клієнта. Серед корисного виділимо двухфакторну авторизацію. При кожному відвідуванні гравець отримує на телефон код, який потрібно ввести в поле. Такий захист дозволяє вберегти особисті дані навіть якщо хтось дізнався пароль гравця. А якщо підозри про викриття аккаунта небезпідставні, то гравцеві терміново необхідно змінити пароль. Якщо немає змоги зробити, то краще звернутися в службу підтримки і отримати точну інструкцію.

Звичайно ж, зазначено, що один гравець має право створити не своє ім'я один рахунок. Якщо порушити цю вимогу, то цілком реально отримати тривалу заморозку рахунки і складності з виведенням грошей.

Що таке промокод Парі-матч?

Букмекер запровадив багато акцій та бонусів на власному сайті. Поміж інших виділимо промокод Парі-матч. Це такий код, який дозволяє гравцю отримати додаткові бонуси до вже обраних.

Як це відбувається на практиці? Припустимо, що гравець отримав кешбек 20% по одній з акцій. Але з промокодом Парі-матч ця сума збільшується до 30%. І так з багатьма іншими бонусами. Тобто з кодом беттор завжди отримую більший бонус.

Де взяти промокод Парі-матч?

Цілком слушне питання. Гравці хочуть вже знайти промокод Парі-матч, та використати його. Де ж знайти вірну комбінацію символів?

На даний момент Парі-Матч не пропонує промокодом. Щоб отримати бонус, досить зареєструватися на наше партнерському посиланню, яку ми розмістили в таблиці на початку статті.

Кращі бонуси від Парі-матч

Якщо зайти в розділ "Акції" на сайті букмекерської контори Парі-матч, то ми побачимо досить багато цікавих пропозицій:

Як бачимо, багато акцій, пов’язаних з іграми казино. Вистачає кешбеків як для тих, хто робить ставки, та грає в покер чи інші ігри казино.

Cashback в Betgames 20%. Акція для гравців казино. Якщо гравець протягом суботи та неділі візьме участь у мінімум 100 тиражах, він отримає кешбек 20%, але не більше 1000 USD. Мінімальний бонус становить 125 гривень.

Cashback 50% для всіх ТВ ігор. Клієнти букмекерської контори Парі-матч, які приймають участь в ТВ іграх, можуть отримати 50% від потрачених коштів. Для цього вони письмово звертаються до адміністрації. Відправити листа потрібно на електронну адресу [email protected] В листі потрібно вказати тему "Cashback 50% для всіх ТВ ігор". Також гравець вказує номер власного рахунку.

Знову ж таки, в деяких випадках можна застосувати промокод Парі-матч. У такому разі клієнт отримає ще більшу компенсацію.

12 вітальних бонусів для гравців в Покер. Компанія пропонує клієнтам, які грають в покер цілу низку бонусів На сайті є таблиця зі всіма 12 варіантами.

В залежності від суми першого депозиту, гравець обирає той чи інший варіант. Зверніть увагу, що всі бонуси – миттєві. Тобто вони одразу поступають на основний рахунок без необхідності відігрування. А ще на сайті букмекерської контори Парі-матч є розділ з книжками в електронному вигляді. Прямо зараз будь-який користувач зможе перейти в бібліотеку, та скачати книжку:

Як бачимо, досить цікаві матеріали, варті уваги.

Лінія і коефіцієнти Парі-матч

У найбільш насичені подіями дні букмекер Парі-матч приймає ставки на 30 дисциплін, плюс ще на кіберспорт. Достойно представлені віртуальні дисциплін. Як і на інших сайтах, найпопулярніші ринки винесені в окремий блок.

Як бачимо, матчі можна вибрати по часу. Проаналізуємо коефіцієнти на популярні види спорту і на кіберспорт, дізнаємося, яку маржу букмекер стягує з різних позицій.

Футбол. У футбольному розпису можна знайти до 300 варіантів парі. Сподобалася подача подій в Запроваджено хороший фільтр, за допомогою якого легко отримати доступ до потрібних ринків - від ставок на тотали до комбінованих парі і азіатських гандикапів. Відзначимо ставки на відрізки довжиною в 10-15 хвилин. Багато ставок на кутові - тотали, фори, в таймах і матчах.

Політика букмекера з приводу коефіцієнтів на футбольні матчі наступна. Маржа на передматчеві ринки варіюється в межах 5-6%.

Ми проаналізували кілька типів ставок: на результат крім нічиї, на індивідуальний тотал 1,5 і на ринок "Обидві заб'ють". Найнижча комісія вийшла 5,18%, а найвища - 6,2%. При оцінці коефіцієнтів в інших поєдинках отримали приблизно такі ж результати. В Лайв комісія на футбольні ринки досягає 7%. Як бачимо, досить вигідно ставити на футбол в БК Парі-матч .

Хокей. На хокейні поєдинки розпис в букмекера заповнюються не в такому обсязі, як хотілося багатьом гравцям. На найпопулярніші ліги НХЛ і КХЛ кількість маркетів досягає 100. На менш рейтингові чемпіонати контора пропонує від сили 50 ринків.

В принципі можна назвати вигідними коефіцієнти на хокей. Часто комісія на передматчеві маркети не перевищує 5%, а в лайві - 6%. Для прикладу візьмемо розпис до одного з хокейних матчів:

В одному випадку маржа 5,2%, а на інший ринок – 7%. Так приходиться перевіряти кожного разу комісію букмекера, але знайти вигідні ринки нескладно. В лайві маржа букмекера на хокейні маркети варіюється від 6 до 7,5%. Зрозуміло, що такі умови можна назвати прийнятними для повноцінного беттингу. Єдине, що хотілося – більше ринків в лінії.

Теніс. На тенісні турніри букмекерська контора Парі-матч пропонує досить багато ринків. На турніри Великого шолома в розпису знайдеться до 60 маркетів. Правда, на менш престижні змагання компанія включає до 40 позицій. Що стосується комісії на тенісні баталії, то на передматчеві ринки вона рідко перевищує 6%, і лише іноді досягає 7%. В лайві маржа на теніс утримується рівні 6-8%, що цілком прийнятно. Враховуючи велику кількість фор, тоталів, індивідуальних у тому числі, багато охочих укладати угоди за такими умовами.

Баскетбол. Для баскетбольних матчів букмекер Парі-матч пропонує непоганий вибір ринків. На матчі самих топових ліг - НБА і найсильніших європейських першостей, а також на Євролігу кількість ринків досягає 120. В лайві приблизно стільки ж. Є навіть ставки на індивідуальні тотали триочкових і штрафних кидків. Комісія на баскетбольні пари достойна - 5% в прематче і 6% в лайві.

Кіберспорт. Непогано представлений комп'ютерний спорт на сайті букмекера Парі-матч. Клієнтам доступні ставки на популярні жанри:

Dota 2;

FIFA;

Call of Duty;

CS GO;

StarCraft.

На найбільш рейтингові баталії букмекер включає до 20 видів парі. Набір стандартний - фори і тотали для окремих карт і матчів. Середня комісія на доматчевих парі становить 8,5%.

Мобільні ставки в Парі-матч

Часто клієнти букмекерської контори Парі-матч згадують мобільні додатки. Вони стверджують, що ставити з телефона комфортно. По суті так і є. Мобільні додатки Парі-матч постійно оновлюються, додаються нові функції. Але головне не змінюється – простота в роботи ти швидкість. Програми майже ніколи не підвисають, все відкривається оперативно. Можна поставити миттєво чи зіграти в будь-яку гру казино.

Клієнту доступні всі інструменти для ставок. Також він зможе поповнити рахунок та вивести кошти. В телефоні є також доступ до всіх ігор казино, в тому числі – і до покеру. Що стосується подачі ставок та коефіцієнтів, то вона цілком прийнятна. За традицією, спадаючі коефіцієнти виділені червоним, а зростаючі – зеленим. Можна добавляти деякі матчі в "Мої ставки", якщо гравець збирається слідкувати за перебігом подій та додавати ринки в ігровий купон.

Служба підтримки

Консультанти букмекерської контори Парі-матч відповідають українською, російською, англійською, німецькою. Найпростіше звернутися по чату, і протягом хвилини отримати відповідь на питання, що цікавить. Наприклад, нас зацікавили відомості про наявність кас букмекера. Негативна відповідь була отримана через 30 секунд після звернення в чаті. Від консультантів можна дізнатися, як використати промокод Парі-матч, або отримати той чи інший бонус.

Звернутися за порадою можна і через електронну пошту та по телефону. На сайті представлені всі контактні данні:

Клієнти отримують не тільки консультації, а й дізнаються останні новини В цілому робота служби підтримки заслуговує хороших оцінок. Перш за все, відзначимо роботу в форматі 24/7. Відповіді на більшість питань повні, що дозволяють прояснити навіть складні питання.

Чому варто ставити в Парі-матч?

Напевно, є чимало гравців, які тільки думають стати клієнтами Парі-матч. Які ж головні причини, щоб зареєструватися саме тут? Виділимо наступні:

Привабливі бонуси з промокодом Парі-матч. Це дійсно так, адже мало хто з операторів запропонує бонус 50 % кешбеку від ставок в ТВ ігри. А якщо використовувати промокод, то заохочення будуть ще більшими.

з промокодом Парі-матч. Це дійсно так, адже мало хто з операторів запропонує бонус 50 % кешбеку від ставок в ТВ ігри. А якщо використовувати промокод, то заохочення будуть ще більшими. Багато нових акцій . Складно заперечити цей факт, ми привели найкращі пропозиції компанії, і вони вражають.

. Складно заперечити цей факт, ми привели найкращі пропозиції компанії, і вони вражають. Великий вибір ставок. Букмекер постійно додає нові варіанти для угод, розпис поповнюється новими пропозиціями. Вистачає позицій з вигідними коефіцієнтами.

Популярні питання

Чи можна активувати промокод Парі-матч на дзеркалі букмекера?

Так, якщо посилання на дзеркальну копію отримана з надійного джерела, то беттор легко зможе зайти у власний кабінет і отримати доступ до всіх бонусів, в тому числі і з промокодом.

Чи є різниця між промокодами з різних сайтів?

Так, в залежності від джерела отримання коду, гравець може отримувати різні заохочення.

Чи є точний список бонусів і акцій, для яких застосовуються промокодом Парі-матч?

Такого списку немає. Букмекер постійно вводить нові акції. Тому складно говорити в загалі, до якого прив'язується промокод Парі-матч.

Чи можна відмовитися від будь-якого бонусу Парі-матч після його активації?

Для кожної акції букмекер ввів певні умови для виконання. Тому в кожному випадку потрібно звертатися до службі підтримки. Інший варіант – не виконувати умови, ніби цього бонусу й не було.

Чи можна використати промокод Парі-матч у мобільному додатку або версії букмекера Парі-матч?

Так, безумовно. Також вийде активувати промокод в телефоні при реєстрації. Всі умови по відіграшу залишаються колишніми. Багато клієнтів так і надходять і з тим же успіхом заробляють заохочення.

Топ-3 букмекерів

Серед інших букмекерських контор є багато достойних. Ми вибрали 3 найкращих, на наш погляд.

1xBet

Компанія давно завоювала авторитет у багатьох бетторів. Серед основних переваг виділимо високі коефіцієнти та великий вибір ринків. Але крім цього, букмекерська компанія 1хБет пропоную дуже багато бонусів. Одним з найкращих є вітальний бонус. При першому поповненні клієнти отримують 100% від депозиту, максимум – 3000 гривень. Щоб відіграти бонусну суму, гравець повинен 5 раз витратити баланс на експреси з мінімум 3-ма позиціями. Мінімальний коефіцієнт для позиції – 1,4.

Мелбет

Букмекер стрімко увірвався якщо не на перші, то близькі до цих позицій. І справді, на сайті Мелбет дуже багато варіантів для ставок. За об’ємом ринків оператор не поступається багатьом відомим операторам. На футбольні матчі Мелбет пропонує до 1500 ринків, на хокейні – 1000. Що стосується коефіцієнтів, то і вони досить привабливі. В середньому комісія на популярні ринки становить 6%. На менше популярні події комісія досягає 7%. В лайві умови для ставок приблизно такі. Також букмекер Мелбет радує клієнтів вітальним та іншими бонусами й кешбеками.

Марафон

Ще одна букмекерська компанія, яка має велику базу клієнтів. Марафон приймає ставки на більш ніж 30 видів спорту. Майже всі клієнти задоволені коефіцієнтами як перед стартом поєдинків, так і в лайві. Це й зрозуміло, бо часто густо комісія в БК Марафон не перевищує 5%, а в багатьох випадках і 4%. Подобається клієнтам БК Марафон і бонуси. Додатковий плюс отримує організація за якісні мобільні додатки Марафон. Завдяки ним гравці завжди зможуть поставити на всі спортивні події.