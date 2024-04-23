Головне
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги
Сьогодні 20:24 169
Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида
Сьогодні 14:42 768
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В: розклад матчів
Сьогодні 12:55 7851 1
Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана
Вчора 23:44 9423
Олімпіакос U-19 розгромив Мілан у фіналі Юнацької ліги УЄФА
Вчора 21:31 377
У Києві відбувся Матч Пам'яті, присвячений загиблим на війні уболівальникам
Вчора 21:21 462
Рейтинг HLTV: NAVI залишаються на 2 місці, Monte піднялися на одну позицію
Вчора 21:04 10220
Шахтар вирвав вольову перемогу над Зорею завдяки двом пізнім голам у 25 турі УПЛ
Вчора 19:55 6440 1
Оболонь розписала мирову з Металістом 1925 у 25 турі УПЛ
Вчора 17:25 2364
Визначився календар матчів юнацької збірної України на Євро-2024
Вчора 16:51 463
Прямі трансляції

Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги

Сьогодні 20:24 169 0
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги
#Київ-Баскет, #БК Черкаські Мавпи

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет святкував виїзну перемогу над Черкаськими Мавпами у другому матчі серії плей-оф за третє місце чоловічої Суперліги України з баскетболу сезону-2023/24. Рахунок зустрічі  110:90.

Найрезультативнішим баскетболістом став гравець гостей Павло Буренко, який набрав 27 очок.

Нагадаємо, в першому матчі київська команда перемогла клуб з Черкас у трилері з двома овертаймами (101:99). Серія плей-оф тривала до двох перемог  підопічні Дмитра Забірченка завоювали бронзові медалі чемпіонату.

Зазначимо, що кияни четвертий раз виграли бронзу Суперліги — раніше це ставалося у сезонах-1995/95, 1996/97 та 2020/21. Також Київ-Баскет є чотириразовим срібним призером — сезонів-1993/94, 1994/95, 2018/19 та 2019/20.

Українська баскетбольна Суперліга
Серія плей-оф за третє місце, другий матч
23 квітня

Черкаські Мавпи  Київ-Баскет 90:110 (20:33,19:28, 31:24, 20:25)

Черкаські Мавпи: Бун 21 + 8 передач + 2 блок-шоти, Далкорт 11, Кузнецов 11, Агафонов 8 + 7 підбирань + 6 передач, Новіков 0 — старт, Тішенко 18, Марченко 12, Руслов 7, Назаренко 2, Фесун 0, Упир 0

Київ-Баскет: Буренко 27 + 9 передач + 3 підбирання, Байнум 25 + 9 підбирань + 3 передачі, Заплотинський 21 + 11 підбирань, Кошеватський 19 + 5 підбирань + 5 передач, Зайцев 0 — старт, Кісільчук 9, Стародуб 3, Фреш-Стаханов 3, Когут 2, Скіра 1, Юрченко 0, Іванов 0

Слід додати, БК Дніпро вдома виграв у Рівне-ОШВСМ перший матч фінальної серії.

Напередодні слобожанський БК Прометей здобув золото Вищої ліги України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі Мадрида 768
Шевченко: Судаков зможе зробити значний прогрес, якщо перейде грати в Серію А або АПЛ Шевченко: Судаков зможе зробити значний прогрес, якщо перейде грати в Серію А або АПЛ 3114 3
Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана Скудетто з подвійною втіхою: Інтер уперше в історії оформив чемпіонство в дербі проти Мілана 9423
Макдевід — перший гравець за 26 років з п'ятьма передачами в матчі плей-оф НХЛ Макдевід — перший гравець за 26 років з п'ятьма передачами в матчі плей-оф НХЛ 3154
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В: розклад матчів Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В: розклад матчів 7851 1
Рейтинг HLTV: NAVI залишаються на 2 місці, Monte піднялися на одну позицію Рейтинг HLTV: NAVI залишаються на 2 місці, Monte піднялися на одну позицію 10220
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118422
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 108964
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38539
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30328
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167216 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 161694