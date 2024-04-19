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Київ-Баскет у фантастичному матчі з двома овертаймами переміг Черкаських Мавп у першому поєдинку за бронзу Суперліги

Сьогодні 20:50 132 0
Київ-Баскет у фантастичному матчі з двома овертаймами переміг Черкаських Мавп у першому поєдинку за бронзу Суперліги
#Київ-Баскет, #БК Черкаські Мавпи

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет здолав Черкаських Мавп у першому матчі серії за бронзові нагороди Суперліги з баскетболу сезону-2023/2024.

Поєдинок завершився з рахунком 101:99. В першій чверті кияни здобули відчутну перевагу в 16 очок над суперниками. Проте, черкасці зуміли перевернути хід поєдинку та нівелювати відставання від Київ-Баскета. Після третього періоду Черкаські Мавпи вже вийшли вперед на 4 очки. В останній чверті столична команда на останніх секундах матчу реалізувала 3 штрафні кидки та перевела гру в овертайми. В першій п'ятихвилинці команди сильнішого не виявили. В другому овертаймі за 2 секунди до фінального свистка Вадим Заплотницький приніс Київ-Баскету перемогу в матчі.

Найкращим гравцем поєдинку став форвард киян Лев Кошевацький, який зміг набрати 30 очок.

Чоловіча Суперліга України з баскетболу
Плей-оф, 3 місце
Перший матч, 19 квітня 

Київ-Баскет — Черкаські Мавпи 101:99 ОТ (30:14, 16:27, 13:22, 21:17, 21:19)

Зазначимо, що бронзова серія пройде до двох перемог однієї з команд. Наступний поєдинок відбудеться 23 квітня. Початок — о 18:00 за київським часом.

Раніше ми писали, що після завершення півфінального раунду плей-оф чемпіонату України, в якому було зіграно п'ять матчів, ФБУ визначила найкращого гравця (MVP) і символічну п’ятірку.

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