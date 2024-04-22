Прометей виграв золото Вищої ліги

Джерело - Чемпіон.

Слобожанський БК Прометей завоював золоті медалі чоловічої Вищої ліги України з баскетболу сезону-2023/24 на майданчику столичного ПС "Венето". У головному матчі Фіналу восьми український склад команди розгромив Самбір зі Львівщини з рахунком 106:40.

Володарі срібних нагород до середини другого періоду грав на рівних із фаворитом. На велику перерви команди пішли за переваги Прометея в 11 очок. Але в другій половині команда зі Слобожанська захопила ініціативу та повністю домінувала на майданчику. Самбір за дві чверті набрав всього 7 очок, встановивши антирекорд сезону.

Кращими за результативністю в матчі стали баскетболісти Прометея 20-річний Михайло Бублик та 22-річний Ігор Клімов – по 18 очок. 23-річний Денис Клевзуник набрав 17 очок і зробив 9 підбирань, а 33-річний центровий Максим Сандул, найстарший у складі переможців, до 8 очок і 5 передач додав аж 18 підбирань.

За регламентом Прометей у наступному сезоні зможе виступати в чоловічій Суперлізі України.

Вища ліга України з баскетболу

Фінал восьми. Матч за золото

Київ, ПС "Венето", 21 квітня

Прометей – Самбір 106:40 (21:20, 23:13, 37:3, 25:4)

Прометей: Клевзуник 17 + 9 підбирань, Микита Безима 7 + 5 підбирань, Клебан 3 + 5 підбирань, Клімов 18 + 5 передач, Максим Безима 9 – старт; Бублик 18, Сандул 8 + 18 підбирань + 5 передач, Шавгаров 7 + 6 передач, Лихой 7, Головчик 6 + 5 передач, Петренко 3 + 5 підбирань, Пирогов 3.

Самбір: С. Заєць 4 + 5 підбирань, Юзефчик 11, А. Конєв 7, Адедиран 2 + 6 підбирань – 7 втрат, Онуфрієв 5 – старт; Липко 3, Воробйов 3, Ожегов 2, Лисяк 2, Роман 1.

Нагадаємо, міжнародний склад Прометею здобув перемогу над естонським Калевом у фінальному матчі Латвійсько-естонської баскетбольної ліги та захистив титул чемпіона вперше в історії турніру.

Раніше БК Дніпро вдома виграв у Рівне-ОШВСМ перший матч фінальної серії плей-оф Суперліги сезону-2023/24.