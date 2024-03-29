Шпаргалка для вболівальника: орієнтовний склад молодіжної збірної України на чемпіонат Європи-2024 з баскетболу

Про кадровий потенціал команди U-20 на майбутньому єврофорумі.

Джерело - Чемпіон.

Якщо влітку увага більшості шанувальників спорту буде прикута до змагань Олімпіади та Євро з футболу, то віддані фанати баскетболу з нетерпінням чекають на виступи українських збірних на молодіжних та юніорських чемпіонатах Європи.

У четвер, 28 березня, Валерій Плеханов був офіційно призначений головним тренером збірної України U-20 з баскетболу. Його клуб – БК Запоріжжя – до цього кадрового рішення вважався базовою командою "молодіжки" 2004 року народження. Досвід та професіоналізм відомого фахівця дозволять ефективно підготувати гравців до результативного виступу на міжнародній арені.

Валерій Плеханов

Молодіжна збірна на чемпіонаті Європи, який пройде з 12 до 21 липня в румунському Пітешті, гратиме в дивізіоні В. Українська команда потрапила до групи С. Її суперниками будуть Швеція, Угорщина, Косово, Вірменія та Молдова.

Кандидати до команди U-20

Розігруючі захисники: Микита Джеріхов (187 см – орієнтовний зріст; Запоріжжя / Дніпро, Суперліга); Марк Чорногрицький (188 см; РІМ Спорт Черветері, Серія C (Ліга 5), Італія); Олександр Пóносов (187 см; Рівне, Суперліга / Кімбрія, Дивізіон II, Нідерланди); Кирило Скутельник (192 см; Фуенлабрада B, EБA (Ліга 4), Іспанія); Рафаель Колаволе (2005 р.н.; 192 см; Застал Зелена-Гура, II ліга (Дивізіон 3), Польща).

У складі збірної цього скликання є багато кваліфікованих розігруючих, але немає зірки, рівня Олександра Ковляра (2002 р.н.) або Івана Колдомасова (2003 р.н.).

Потенційно основний плеймейкер команди нового скликання Микита Джеріхов (1,2 очок+1 передача у середньому за гру – дані Суперліги з сайту ФБУ) не витримав конкуренції у Дніпрі з більш досвідченими виконавцями та відправився догравати сезон саме в Запоріжжі тренера Плеханова. Така зміна команди буде на користь U-20 – баскетболіст отримав трішки більше хвилин на майданчику та краще пізнав вимоги наставника.

Варто повторити, що клуб з однойменного міста буде базовою командою для "молодіжки" цього скликання. Крім Джеріхова, до її складу можуть потрапити Ростислав Кабанов і Назар Холод. Усі троє – кандидати не просто до збірної, а претенденти на вихід у стартовому складі. Можливо, до Румунії поїде ще хтось із запорізьких захисників 2004 р.н. – Артем Покоєнко або/і Андрій Величко.

До речі, Микита Джеріхов через травму пропустив ЧЄ-2022 до 18 років. Бо отримав пошкодження під час збору напередодні європейської першості. У контрольних матчах його награвали у стартовій п’ятірці. Збірну U-18 тоді теж очолював Валерій Плеханов.

Микита Джеріхов

Марк Чорногрицький (1,9 оч – дані чемпіонату Італії з playbasket.it) у 14-17 років був головною зіркою цього покоління. Вдало виступав за збірну України на чемпіонаті Європи U-17 з баскетболу 3х3 – допоміг завоювати срібну нагороду. У тому ж році на чемпіонаті світу U-18 із цього виду баскетболу з українською командою виходив до чвертьфіналу. Потім була складна травма – розрив передньої хрестоподібної зв'язки. У поточному сезоні Марк отримує хвилини як у 5-й, так і у 6-й лізі (гравець основи) чемпіонату Італії. Баскетболіст декілька років виступає за різні команди нижчих італійських дивізіонів, тому його досвід гри в Європі може допомогти U-20.

Ще є Олександр Поносов (0,9 оч), який найкраще показав себе серед українських захисників на ЧЄ-2022 до 18 років. Від початку повномасштабного російського вторгнення пограв у Європі (Австрія та Нідерланди). Зізнавався в інтерв’ю, що в австрійському Відні отримував багато індивідуальних тренувань, що допомогло розвитку. Але повернувся до рідного БК Рівне восени минулого року заради виступів в українській Суперлізі.

Кирило Скутельник (7,1 очок+2,5 підбирань+0,8 передач – дані іноземних ліг з basketball.eurobasket.com) після новорічних свят знайшов нову команду в Іспанії, де став запасним "першим номером". Проводить значну кількість хвилин у четвертій по рангу лізі країни, грає доволі результативно.

Також корисним може стати на рік молодший Рафаель Колаволе (13,5 оч+4,6 пдб+3,5 рп), який не погано себе зарекомендував на ЧЄ-2023 у складі U-18.

Атакуючі захисники: Володимир Пєтухов (188 см; Самора, EБA (Ліга 4), Іспанія), Федір Завгородній (189 см; Некст Степ Акедемі Рапалло, Регіональна 1 (Ліга 6), Італія); Серафим Новіков (190 см; Кривбас, Суперліга / Харківські соколи, Вища ліга); Ілля Ліщина (2005 р.н., 200 см; Віймсі, ЛЕБЛ, Естонія).

Не перший рік в Іспанії виступає Володимир Пєтухов (8,5 оч+2,6 пдб+1,4 пр). У сезоні-2023/24 він став основним плеймейкером клуба-аутсайдера з ЕБА (виграли лише один матч), отримує величезну кількість ігрового часу (у середньому 27,2 хв). Але в збірній до 18 років грав саме на позиції "другого номера", виходив у стартовому складі.

Володимир Пєтухов

Безперечно, Серафим Новіков (2,8 оч+2 пдб) і/або Федір Завгородній (17,8 оч) повинні поїхати на чемпіонат, бо здатні принести дуже багато користі збірній, у першу чергу, в захисті, особливо останній. Федір Завгородній став лідером італійської команди, після того, як її залишили доросліші українці Ілля Заєць і Владислав Іванов. Серафим Новікова серед сезону перейшов до Суперліги з Вищої, а до цього їздив грати в Італію.

Ілля Ліщина (3,9 оч+1,5 пдб) проводить кращий сезон у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі, ніж торік у Чехії та в іграх за збірну U-18. Він із командою U-19 виграв турнір в Естонії. Ймовірно, посприяла прогресу гравця кваліфіковане оточення й присутність у тренерському штабі українського спеціаліста Дмитра Коломійченка. Зазначу, універсал Ліщина може зіграти на позиціях №2 і №3, має навички водити м’яча, тому здатен допомогти з цим основному "першому номеру".

Деякі зі згаданих розігруючих зможуть зіграти й на позиції атакувального захисника. Передусім мова йде про Скутельника і Колаволе.

Легкі форварди: Ростислав Кабанов (194 см; Запоріжжя / Будівельник, Суперліга); Віталій Кузнецов (2005 р.н.; 206 см; Фортітудо Болонья, Серія A2 (Ліга 2), Італія); Нікіта Коротченко (2005 р.н.; 208 см; Брно-2, Ліга 1 (Дивізіон 2), Чехія).

Згаданий Кабанов (8,1 оч+2,2 пдб+1,1 пр) – єдиний зі списку, кого можна вважати стабільним шутером, який багато кидає триочкових із гарним відсотком реалізації. Закинув у Суперлізі 33% дальніх влучань при 5,3 спроби за гру. Він виконував цю роль і минулого літа в складі збірної U-20. Але тоді виходив на майданчик із лавки, а тепер повинен стати "залізним" гравцем стартової п’ятірки. Ростислав серед сезону перебрався до Запоріжжя зі столичного Будівельника, що припинив своє існування. У новій команді грав у основному складі. Раніше був лідером збірної U-18 на чемпіонаті світу з баскетболу 3x3. Кабанов завершив світову першість у 2022 році на другому місці серед найкращих бомбардирів.

Ростислав Кабанов

Його дублерами, крім Ліщини, можуть стати ще два гравці, які також будуть доступні за віком для наступної молодіжної збірної у 2025 році. Мова йде про обдарованих фізично Віталія Кузнецова і Нікіту Коротченка (2,7 оч+2,1 пдб). Перший зіграв лише два матчі за клуб другої за силою ліги Італії. Ймовірно, більше виступає у молодіжній команді, але не маю даних. Віталій першим зі свого покоління відправився грати в Європу. Нікіта проводить у Чехії свій другий сезон, виступаючи як за дубль Брно, так і в основному складі команди U-19.

Важкі форварди: Назар Холод (203 см; Запоріжжя, Суперліга); Павло Карасьов (204 см; Лайонс Градець, Ліга 1 (Дивізіон 2), Чехія); Владислав Ніколайчук (199 см; Кімбрія, Дивізіон II, Нідерланди); Володимир Полуяхтов (203 см; Огре, ЛЕБЛ, Латвія); Михайло Кучерявий (2005 р.н., 204 см; Кадріна Каруд, I ліга (Дивізіон 2), Естонія).

Холод (1,8 оч+1,9 пдб) виходив на майданчик у другій п’ятірці одного з лідерів української Суперліги – БК Запоріжжя. Він має зіграність із потенційно основними баскетболістами U-20 – Джеріховим і Кабановим. Взаєморозуміння – це дійсно козир. Його колишній наставник Георгій Ступенчук відзначав характер Назара, націленість на боротьбу під щитами та відсутність страху. У баскетболіста також є досвід виступів у Італії, але повернувся, щоб проявити себе в українській Суперлізі.

Назар Холод

Павло Карасьов (11,6 оч+4,6 пдб+1,3 пр) впевнено проводить уже другий сезон у Чехії, а до цього пограв у Балтиці. Павло має стати головним конкурентом Холода за позицію "четвертого номера" у старті. Його сильними сторонами є кидок, працездатність і відповідальність. У сезоні реалізує триочкові з показником 44,6% (виконує 2,6 спроби за гру).

Владислав Ніколайчук захищає кольори скромного нідерландськького клуба з великими амбіціями, до якого перейшов з Італії. Задачею його Кімбрії було вдало виступити у розіграші Кубку країни, бо другий нідерландський дивізіон за рівнем приблизно як українська Перша ліга. Саме після вильоту з цього турніру його вже колишній одноклубник – згаданий Поносов – повернувся назад до України.

Також можуть отримати виклик Володимир Полуяхтов (0,9 оч+0,8 пдб) або на рік молодший Михайло Кучерявий (5,1 оч+2,4 пдб). Перший мав обмежену кількість хвилин у ЛЕБЛ. А інший є основним гравцем лідера другої ліги Естонії, баскетболіст реалізовує 43,5% триочкових, виконуючи 1,6 спроби за матч.

Центрові: Назарій Кулішенко (2005 р.н.; 210 см; Реал Бетіс B (EБA (Ліга 4), Іспанія); Данило Сипало (2005 р.н.; 210 см; Дніпро, Суперліга); Владислав Семерич (208 см; Монако U21, Еспуар U21, Франція); Іван Токовенко (213 см; Валмієра, ЛЕБЛ, Латвія).

Просто розкішним має бути вибір у тренерського штабу на позиції "п’ятого номера", якщо всі хлопці, підійдуть до турніру здоровими.

Назар Кулішенко (12,4 оч+9,4 пдб+0,9 рп) виступає другий рік в Іспанії. Але останнього часу йому не дають грати травми. Через пошкодження він пропустив торішній чемпіонат Європи до 18 років. Ймовірно, з цієї ж причини не виступає за дубль Бетіса в іспанській ЕБA після 13 cічня. Отримати його коментар із цього питання не вдалося. До Севільї Назарій перебрався влітку слідом за тренером, котрий покликав баскетболіста з собою із академії іменитої Гран Канарії.

Назарій Кулішенко

Також є Данило Сипало (8,3 оч+5,6 пдб+1,1 рп), який "запалює" у Суперлізі, балуючи вболівальників лідера чемпіонату Дніпра і просто шанувальників баскетболу ефектними слем-данками та ефективними блок-шотами. Його мобільність дозволяє закривати й позицію важкого форварда. Тому моментами збірна зможе використовувати на майданчику одночасно двох баскетболістів зростом 210 см.

Але в сучасному молодіжному баскетболі "різницю" роблять гравці задньої лінії. Тому від них багато у чому буде залежати підсумковий результат. І те, як зіграють, і яку статистику продемонструють "великі".

Зазначу, і Кулішенко, і Сипало – 2005 року народження. Отже, мають право виступати за "молодіжку" ще й у 2025 році.

Данило Сипало

Владислав Семерич (6,2 оч+4 пдб) у міжсезоння змінив команду з ЕBA на дубль європейського гранда Монако. Виходить у складі французького клубу з лавки у лізі, де грають баскетболісти до 21 року. Монегаски – серед лідерів молодіжного чемпіонату. Сильною стороною гравця є кидок, у тому числі з дальньої дистанції.

Разом із Кабановим і Чорногрицьким у 2021 році ставав срібним призером чемпіонату Європи U-17 з баскетболу 3x3, виходив до 1/4 фіналу чемпіонату світу U-18 з цього виду баскетболу. Зі згаданим Кабановим виступали на чемпіонаті світу-2022 U-18 із 3x3, програвши литовцям матч за бронзу завдяки реалізованому кидку суперником на останній секунді. Підсумковий рахунок – 17:18.

Владислав Семерич

Чільну четвірку замикає гренадер Іван Токовенко (0,6 оч+0,6 пдб), що отримує мало ігрового часу в ЛЕБЛ, але є основним центром у дублі Валмієри.

Холод і Кучерявий за потреби також можуть виступати на цій позиції. Принаймні, вони мають досвід такої гри відповідно за збірну (коли по ходу турніру зламалися обидва центрові) та на клубному рівні.

За підсумками континентального чемпіонату 2023 року лише регламент турніру не дозволив повернутися до еліти підопічним Дмитра Забірченка. Лідерами збірної 2003 р.н. були Олександр Кобзистий, Богдан Бринюк і Лев Кошеватський. Тогорічне досягнення – третя сходинка – буде важко повторити. Проте немає нічого неможливого.

Україна повинна бути готова влітку продемонструвати свій найкращий баскетбол і боротися за високі місця. Але й особливих очікувань плекати не варто. Вже починаємо звикати, що чоловічі збірні всіх трьох вікових категорій "прописалися" у другому за силою дивізіоні континенту.

Олег Сагайдак, Чемпіон

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