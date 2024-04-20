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Дніпро переміг Рівне в першому матчі серії за золото Суперліги

Сьогодні 16:00 64 0
Дніпро переміг Рівне в першому матчі серії за золото Суперліги
Фото: ФБУ
#БК Дніпро, #Суперліга, #БК Рівне

Джерело - Чемпіон.

БК Дніпро вдома виграв у Рівне-ОШВСМ перший матч фінальної серії плей-оф чоловічої Суперліги України з баскетболу сезону-2023/24.

Гра завершилася з рахунком 73:65.

Господарі забезпечили собі перевагу в рахунку до великої перерви, яку гості не змогли відіграти в третьому та четвертому періоді. Хоч рівняни з невеликою перевагою в рахунку й виграли їх.

Найрезультативнішим гравцем у дніпрян був форвард Володимир Конєв, що зупинився на відстані однієї дії до дабл-даблу, — 23 очки + 9 підбирань. А в гостей кращим скорером став Олексій Соловйов (16 очок).

Чоловіча Суперліга України з баскетболу
Плей-оф, фінальна серія
Перший матч, 20 квітня 

БК Дніпро — Рівне-ОШВСМ 73:65 (20:19, 19:9, 19:21, 15:16)

Рахунок у серії: 1:0

Нагадаємо, Київ-Баскет у фантастичному матчі з двома овертаймами переміг Черкаських Мавп у першому поєдинку за бронзу чемпіонату.

Раніше Дніпро завдяки грандіозному камбеку здолав Черкаські Мавпи у вирішальному третьому матчі півфінальної серії та вийшов до фіналу. 

Після завершення півфінального раунду, в якому було зіграно п'ять матчів, ФБУ визначила найкращого гравця (MVP) і символічну п’ятірку.

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