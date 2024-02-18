Каррі здолав Іонеску в битві триочкових на NBA All-Star 2024

Лідер Голден Стейт виявився сильнішим усього на три очки

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Голден Стейт Стефен Каррі обіграв лідерку Нью-Йорка Сабріну Іонеску в змаганні триочкових кидків на NBA All-Star 2024.

Лідер "воїнів" здобув перемогу з рахунком 29:26. Уперше в історії турнір триочкових відбувся між представником НБА та жіночої ліги.

Раніше стали відомі результати голосування вболівальників щодо учасників Матчу усіх зірок-2024, який відбудеться у ніч з 18 на 19 лютого, о 03:00 за київським часом.

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