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Янніс та Леброн перемогли у голосуванні вболівальників на Матч усіх зірок

Матч відбудеться 18 лютого
Сьогодні 21:39 215 0
Янніс та Леброн перемогли у голосуванні вболівальників на Матч усіх зірок
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі результати голосування вболівальників щодо учасників Матчу усіх зірок-2024.

Про це повідомляє NBA.

Лідерами за отриманими голосами стали двоє форвардів: Янніс Адетокумбо з Мілвокі – 4,3 млн та лідер Лейкерс Леброн Джеймс – 3,93 млн.

У Західній конференції у топ-3 гравців передньої лінії також увійшли Нікола Йокич (Денвер) та Кевін Дюрент (Фінікс). Лідерами серед захисників є Лука Дончич (Даллас) та Стефен Каррі (Голден Стейт).

У Східній Конференції до трійки лідерів попереду разом з Адетокумбо увійшли Джоел Ембіід (Філадельфія) та Джейсон Тейтум (Бостон). У задній лінії перші два місця посіли Тайріз Халібертон (Індіана) та Трей Янг (Атланта)

При формуванні команда на Матч усіх зірок нараховують 50% від голосування серед вболівальників та ще по 25% від ЗМІ та гравців Ліги. Матч відбудеться 18 лютого.

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