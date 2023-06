Форвард Сакраменто Барнс підпише новий контракт з клубом

Форвард Сакраменто Гаррісон Барнс домовився з клубом про умови нового контракту.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі.

Гравець підпише 3-річну угоду на 54 мільйони доларів.

Sacramento Kings forward Harrison Barnes – a key part of the franchise’s rise into Western Conference contention – has agreed on a new three-year, $54 million contract extension, his agent Jeff Schwartz of @Excelbasketball tells ESPN. pic.twitter.com/JCT4RUayt7