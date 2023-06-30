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Форвард Сакраменто Барнс підпише новий контракт з клубом

Гравець підпише 3-річну угоду
Сьогодні 11:18 212 0
Форвард Сакраменто Барнс підпише новий контракт з клубом
#Філадельфія

Джерело - Чемпіон.

Форвард Сакраменто Гаррісон Барнс домовився з клубом про умови нового контракту.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі.

Гравець підпише 3-річну угоду на 54 мільйони доларів.

Нагадаємо, Філадельфія обміняє розігруючого Гардена.

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