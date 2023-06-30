Форвард Сакраменто Барнс підпише новий контракт з клубом

Джерело - Чемпіон.
Форвард Сакраменто Гаррісон Барнс домовився з клубом про умови нового контракту.
Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі.
Гравець підпише 3-річну угоду на 54 мільйони доларів.
Sacramento Kings forward Harrison Barnes – a key part of the franchise’s rise into Western Conference contention – has agreed on a new three-year, $54 million contract extension, his agent Jeff Schwartz of @Excelbasketball tells ESPN. pic.twitter.com/JCT4RUayt7— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2023
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