Філадельфія обміняє розігруючого Гардена

Джерело - Чемпіон.
Розігруючий Джеймс Харден скористався опцією продовження контракту з Філадельфією на сезон-2023/24 вартістю 35,6 мільйона доларів.
Про це повідомляє журналіст Едріан Воджнаровські.
Сторони почнуть працювати над вивченням варіантів обміну Хардена в іншу команду.
BREAKING: 76ers G James Harden is picking up his $35.6 million option and sides are beginning to work together in exploring trade scenarios, sources tell ESPN. It’s expected that Harden has played his last game for Philadelphia. pic.twitter.com/GguWgysfNZ— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2023
Нагадаємо, Г'юстон зацікавлений у підписанні розігруючого Торонто.
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