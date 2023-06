Філадельфія обміняє розігруючого Гардена

Розігруючий Джеймс Харден скористався опцією продовження контракту з Філадельфією на сезон-2023/24 вартістю 35,6 мільйона доларів.

Про це повідомляє журналіст Едріан Воджнаровські.

Сторони почнуть працювати над вивченням варіантів обміну Хардена в іншу команду.

BREAKING: 76ers G James Harden is picking up his $35.6 million option and sides are beginning to work together in exploring trade scenarios, sources tell ESPN. It’s expected that Harden has played his last game for Philadelphia. pic.twitter.com/GguWgysfNZ