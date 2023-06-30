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Філадельфія обміняє розігруючого Гардена

Гравець скористався опцією продовження контракту з клубом
Сьогодні 00:00 257 0
Філадельфія обміняє розігруючого Гардена
Фото: Getty Images
#Гарден, #Філадельфія

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Джеймс Харден скористався опцією продовження контракту з Філадельфією на сезон-2023/24 вартістю 35,6 мільйона доларів.

Про це повідомляє журналіст Едріан Воджнаровські.

Сторони почнуть працювати над вивченням варіантів обміну Хардена в іншу команду.

Нагадаємо, Г'юстон зацікавлений у підписанні розігруючого Торонто.

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