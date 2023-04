Міннесота відсторонила Гобера від матчу плей-ін проти Лейкерс

Міннесота прийняла рішення відсторонити Руді Гобера від матчу плей-ін проти Лейкерс 12 квітня.

Про це повідомляє офіційний сайт НБА.

В останньому матчі регулярного сезону НБА між Міннесотою та Новим Орлеаном відбулася сутичка за участю двох гравців "вовків".

Під час тайм-ауту Кайл Андерсон та Руді Гобер розпочали словесну суперечку, яка дійшла до рукоприкладства з боку французького центрового.

Команда цього просто так не залишила і відразу ж відправила Гобера додому. Але й на цьому його покарання не закінчилося.

Kyle Anderson and Rudy Gobert had to be separated after a heated altercation during a timeout. pic.twitter.com/HVuPNdjrxs