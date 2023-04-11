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Міннесота відсторонила Гобера від матчу плей-ін проти Лейкерс

Центровий отримав покарання за сутичку з одноклубником
Сьогодні 19:10 165 0
Міннесота відсторонила Гобера від матчу плей-ін проти Лейкерс
Фото Getty Images
#Міннесота

Джерело - isport.ua.

Міннесота прийняла рішення відсторонити Руді Гобера від матчу плей-ін проти Лейкерс 12 квітня.

Про це повідомляє офіційний сайт НБА.

В останньому матчі регулярного сезону НБА між Міннесотою та Новим Орлеаном відбулася сутичка за участю двох гравців "вовків".

Під час тайм-ауту Кайл Андерсон та Руді Гобер розпочали словесну суперечку, яка дійшла до рукоприкладства з боку французького центрового.

Команда цього просто так не залишила і відразу ж відправила Гобера додому. Але й на цьому його покарання не закінчилося. 

Варто зазначити, що у разі поразки у Міннесоти все ще залишаться шанси на плей-оф - для цього їй потрібно буде обіграти переможця пари Новий Орлеан – Оклахома.

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