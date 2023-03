Форвард Нью-Йорка Джуліус Рендл пропустить щонайменше два тижні через розтягнення зв'язок гомілковостопного суглоба.

Про це повідомляє журналіст Шемс Чаранія.

Він отримав травму у другій четверті поєдинку з Маямі.

Рендл провів всі 77 матчів своєї команди в цьому сезоні.

Knicks‘ Julius Randle will miss at least two weeks with a left ankle sprain, team says.