Сакраменто Леня вийшов у плей-оф НБА вперше з 2006 року

Джерело - ESPN.
Сакраменто, за який виступає Олексій Лень, розгромив Портленд (120:80) та забезпечив собі місце в плей-оф НБА.
Про це повідомляє ESPN.
Це стало можливим після перемоги Кінгз та поразки Міннесоти від Фінікса (100:107).
Сакраменто перервав найдовшу в історії НБА серію сезонів без плей-оф - 16 років.
Востаннє команда виходила у плей-оф у 2006 році під керівництвом Ріка Адельмана.
Сакраменто посідає третє місце у Західній конференції з результатом 45-30.
Нагадаємо, Святослав Михайлюк набрав 18 очок в матчі НБА з Оклахомою.