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Сакраменто Леня вийшов у плей-оф НБА вперше з 2006 року

Сакраменто перервав найдовшу в історії НБА серію сезонів без плей-оф
Сьогодні 09:54 238 0
Сакраменто Леня вийшов у плей-оф НБА вперше з 2006 року
#NBA, #Олексій Лень, #Сакраменто

Джерело - ESPN.

Сакраменто, за який виступає Олексій Лень, розгромив Портленд (120:80) та забезпечив собі місце в плей-оф НБА.

Про це повідомляє ESPN.

Це стало можливим після перемоги Кінгз та поразки Міннесоти від Фінікса (100:107).

Сакраменто перервав найдовшу в історії НБА серію сезонів без плей-оф - 16 років.

Востаннє команда виходила у плей-оф у 2006 році під керівництвом Ріка Адельмана. 

Сакраменто посідає третє місце у Західній конференції з результатом 45-30.

Нагадаємо, Святослав Михайлюк набрав 18 очок в матчі НБА з Оклахомою.

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