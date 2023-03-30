Сакраменто Леня вийшов у плей-оф НБА вперше з 2006 року

Сакраменто перервав найдовшу в історії НБА серію сезонів без плей-оф

Джерело - ESPN.

Сакраменто, за який виступає Олексій Лень, розгромив Портленд (120:80) та забезпечив собі місце в плей-оф НБА.

Про це повідомляє ESPN.

Це стало можливим після перемоги Кінгз та поразки Міннесоти від Фінікса (100:107).

Сакраменто перервав найдовшу в історії НБА серію сезонів без плей-оф - 16 років.

Востаннє команда виходила у плей-оф у 2006 році під керівництвом Ріка Адельмана.

Сакраменто посідає третє місце у Західній конференції з результатом 45-30.

Нагадаємо, Святослав Михайлюк набрав 18 очок в матчі НБА з Оклахомою.