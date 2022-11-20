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Лідер Філадельфії зробив унікальне досягнення

Вчора 23:25 190 0
Лідер Філадельфії зробив унікальне досягнення

Джерело - Чемпіон.

Центровий Філадельфії Джоел Ембіід став першим гравцем в історії НБА, який набрав 130+ очок, зробив 30+ підбирань, 20+ передач та 10+ блок-шотів за три матчі.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Сумарні показники Ембііда за останні три матчі - 133 очки, 32 підбирання, 22 передачі та 12 блок-шотів. Блок-шоти стали враховуватись у статистиці з сезону-1973/74.

У матчі проти Міннесоти (109:112) центровий набрав 32 очки, зробив 9 підбирань, 6 передач, 3 перехоплення та жодного блок-шота.

Середні показники центрового у цьому сезоні: 32,3 очка + 10, 1 підбирань + 4,6 передачі + 1,8 блок-шота за 35,4 хвилини на паркеті.

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