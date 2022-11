Богданович домовився із Детройтом про дворічний контракт

Детройт та форвард Боян Богданович досягли згоди щодо продовження контракту на 2 роки.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровський.

За цією угодою 33-річний хорват заробить 39,1 млн доларів. Протягом міжсезоння Лейкерс робили кілька спроб підписати Богдановича, але він з Юти перейшов у Детройт в межах обміну.

Цього сезону Боян зіграв 6 матчів, у середньому набирає 23 очки, 3,5 підбирання та 2 передачі.

