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Богданович домовився із Детройтом про дворічний контракт

Вчора 23:25 125 0
Богданович домовився із Детройтом про дворічний контракт
#Детройт

Джерело - Чемпіон.

Детройт та форвард Боян Богданович досягли згоди щодо продовження контракту на 2 роки.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровський.

За цією угодою 33-річний хорват заробить 39,1 млн доларів. Протягом міжсезоння Лейкерс робили кілька спроб підписати Богдановича, але він з Юти перейшов у Детройт в межах обміну.

Цього сезону Боян зіграв 6 матчів, у середньому набирає 23 очки, 3,5 підбирання та 2 передачі.

Раніше НБА розраховує отримати мільярдний дохід за право трансляцій матчів в інтернеті.

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