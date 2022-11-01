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НБА розраховує отримати мільярдний дохід за право трансляцій матчів в інтернеті

Сьогодні 15:10 134 0
НБА розраховує отримати мільярдний дохід за право трансляцій матчів в інтернеті

Джерело - tribuna.com.

НБА готується продати право на стрімінгову трансляцію матчів у мережі щонайменше за мільярд доларів.

Про це повідомляє Front Office Sports.

Очікується, що ексклюзивний пакет привабить найбільших світових стримерів Amazon та Apple. Зазначається, що Amazon уже висловила серйозну зацікавленість у співпраці з НБА.

Під час майбутніх переговорів про довгостроковий телевізійний контракт НБА розраховує на загальну суму 50-75 мільярдів доларів. 

Поточна 9-річна угода на 24 мільярди доларів з ESPN і Turner Sports була підписана у 2014 році й набула чинності у 2016-му.

Раніше Дончич повторив досягнення Джордана.

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