Збірна України найближчі домашні матчі відбору на ЧС-2023 проведе у Ризі

Команда Багатскіса проведе матчі проти Грузії та Іспанії

Джерело - ФБУ.

Чоловіча національна збірна України найближчі свої домашні матчі у відборі на чемпіонат світу 2023 у Ризі.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

На жаль, через війну наразі наша команда не має змоги проводити домашні матчі в Україні.

На Арені-Рига пройде календарна гра команди Айнарса Багатскіса проти Грузії 1 липня, а також перенесена зустріч з Іспанією, яка мала відбутись 27 лютого у Києві, а тепер пройде 7 липня.

Між цими матчами чоловіча збірна України зіграє 4 липня виїзний матч відбору на ЧС-2023 проти Північної Македонії.

Наразі на першому етапі кваліфікації на ЧС-2023 наша збірна провела три матчі з шести, здобувши домашню перемогу над Північною Македонією та поступившись на виїзді Грузії та Іспанії. До наступного раунду відбору пройдуть три кращі команди з квартету.