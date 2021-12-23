Став відомий наступний суперник Прометея у Єврокубку ФІБА

Перший матч відбудеться 13 січня

Джерело - Чемпіон.

За підсумками матчів у відповідь 1/16 фіналу визначилися пари 1/8 фіналу жіночого Єврокубка ФІБА.

Чемпіонки України баскетболістки Прометея із Слобожанского Дніпропетровської області розіграють путівку до чвертьфіналу турніру з бельгійським клубом Касторс Брейн.

13 січня 2022 року Прометей та Касторс Брейн зустрінуться в бельгійському місті Брейн-л'Альє, а 20 січня суперника прийме вже Прометей, оскільки має більш високий рейтинг, ніж бельгійський клуб (6-й проти 11-го перед жеребкуванням першого раунду плей-оф).

Нагадаємо, Прометей знову обіграв Фрібург та вийшов в 1/8 Єврокубка ФІБА.