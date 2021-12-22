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Прометей знову обіграв Фрібург та вийшов в 1/8 Єврокубка ФІБА

Сьогодні 21:10 150 0
Прометей пробився до 1/8 фіналу жіночого Єврокубку
Прометей знову обіграв Фрібург та вийшов в 1/8 Єврокубка ФІБА
#Прометей

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 грудня, жіночий Прометей переграв швейцарський Фрібург у матчі-відповіді 1/16 фіналу Єврокубку.

Українська команда виграла матч з рахунком 96:82.

Найращими гравчинями української команди стали Тетяна Юркевічюс з 16 очками та 8 підбираннями, Джейнгер Холмс з 17 очками та 9 підбираннями та Аріель Аткінс з 12 очками та 8 підбираннями.

У 1/8 фінала Прометей зійдеться з переможцем пари між бельгійським Касторс Брэйн та ізраїльським Неве Давид Рамла. Матчі відбудуться 13 та 20 січня.

Єврокубок ФІБА
Жінки
1/16 фіналу, матч-відповідь
22 грудня

Прометей  - Фрібург 85:54 (23:19, 20:10, 22:13, 20:12)

(За сумою двох матчів 181:136)

Прометей: Юркевічус 16 + 8 підбирань + 2 перехоплення, Холмс 17 + 9 підбирань + 4 перехоплення, Аткінс 12 + 8 підбирань + 3 перехоплення, Дубровіна 2 + 9 передач 9, Мусієнко 3 - старт, Бабіч 12 + 5 підбирань, Балабан 10, Римаренко 9, Ігнатенко 4, Міроненко 0, Горобець 0

Нагадаємо, що у першому матчі Прометей на виїзді переміг Фрібург з рахунком 96:82.

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