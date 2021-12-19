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Українська баскетболістка Ольховик завершила кар'єру

Сьогодні 11:40 116 0
У жовто-чорній формі 34-річна форвардиня провела понад 140 матчів
Українська баскетболістка Ольховик завершила кар'єру
#Київ-Баскет

Джерело - Чемпіон.

Українська баскетболістка Анна Ольховик, яка останні чотири роки виступала за Київ-Баскет, вирішила завершити кар’єру.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У жовто-чорній формі 34-річна форвардиня провела понад 140 матчів, за підсумками яких допомогла столичній команді здобути чемпіонства в сезонах 2017/18 та 2019/20, а також двічі ставала срібною призеркою Суперліги.

Цього сезону Ольховик взяла участь у 15 зустрічах, набираючи в середньому по 6,6 очок при 3,8 підбираннях та 2,5 передачах за 21 хвилину на паркеті. Крім того, форвардиня була капітаном Київ-Баскета - і викликалася з київського клубу до національних збірних країн з класичного баскетболу та баскетболу 3х3 для участі у фінальних стадіях чемпіонатів Європи.

Нагадаємо, Черкаські Мавпи здолали Миколаїв у регулярному чемпіонаті Суперліги.

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