У жовто-чорній формі 34-річна форвардиня провела понад 140 матчів

Джерело - Чемпіон.

Українська баскетболістка Анна Ольховик, яка останні чотири роки виступала за Київ-Баскет, вирішила завершити кар’єру.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У жовто-чорній формі 34-річна форвардиня провела понад 140 матчів, за підсумками яких допомогла столичній команді здобути чемпіонства в сезонах 2017/18 та 2019/20, а також двічі ставала срібною призеркою Суперліги.

Цього сезону Ольховик взяла участь у 15 зустрічах, набираючи в середньому по 6,6 очок при 3,8 підбираннях та 2,5 передачах за 21 хвилину на паркеті. Крім того, форвардиня була капітаном Київ-Баскета - і викликалася з київського клубу до національних збірних країн з класичного баскетболу та баскетболу 3х3 для участі у фінальних стадіях чемпіонатів Європи.

Нагадаємо, Черкаські Мавпи здолали Миколаїв у регулярному чемпіонаті Суперліги.