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Черкаські Мавпи здолали Миколаїв у Суперлізі

Сьогодні 18:29 141 0
Поєдинок завершився з рахунком 81:71
Черкаські Мавпи здолали Миколаїв у Суперлізі
#МБК Миколаїв, #Суперліга, #Черкаські мавпи

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи здобули перемогу над Миколаєвом у рамках регулярного чемпіонату Суперліги.

Поєдинок завершився з рахунком 81:71.

Найкращим в матчі став Генрі Дугат, на рахунку якого 22 очки, 8 підбирань, 5 передач та 4 перехоплення.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

18 грудня

Черкаські Мавпи - Миколаїв 81:71 (16:24, 19:23, 18:8, 28:16)

Черкаські Мавпи: Кольченко 9, Ткаченко 16 + 6 підбирань, Дугат 22 + 8 підбирань + 5 передач + 4 перехоплення, Максвелл 9 + 7 підбирань, Сергеєв 6 – старт; Первіс 15, Хамільтон 2, Попов 0, Конате 2

Миколаїв: Херст 10 + 5 підбирань, Волкер 17 + 7 підбирань + 8 передач + 4 перехоплення, Кальніченко 6, Радуніч 10 + 6 підбирань, Бріджман 5 + 6 підбирань – старт, Дубоненко 13, Барніс 5 + 5 підбирань, Заплотинський 3, Кожемякін 2, Тіщенко 0, Хохоник 0

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